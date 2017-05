JOOP! Women Frühjahr Sommer 2017: Accessoires

Die Zeit rast und die moderne Frau hält diesem enormen Tempo stand: Mobilität, Informationsflut und permanente Erreichbarkeit einerseits. Entschleunigung, Ruheinseln und Zeit für Kreativität und gemeinschaftliche Erlebnisse andererseits. Inspiriert von dieser Umgebung hat JOOP! eine Kollektion entworfen, die den heutigen Ansprüchen der Frau an Mode und ihrer Funktion im Alltag zwischen Hektik und Ruhe gerecht wird. Sie vereint Tragekomfort und funktionelle Details mit einem urbanen Look, verbindet klassische und sportliche Elemente, ohne dabei den Fokus auf eine klare und puristische Kollektionsaussage zu verlieren.

JOOP! Legwear

Die JOOP! Frau erlebt ihren Lifestyle in einem Spannungsfeld aus hektischem Alltag und modernen Ruheoasen, als Großstadtmensch ganz bewusst. Besondere Locations nutzt sie zum Verweilen und entspannen. Ihr Anspruch an Bekleidung ist es, zu unterschiedlichen Anlässen rund um die Uhr das perfekte Outfit zu tragen. Dazu benötigt sie moderne, flexible Styles mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die durch pfiffige Accessoire-Kollektionen modisch pointiert werden.

Dunkles Navy, helles Grau und milchiges Weiß sind das Farbfundament für die Saison. Pastelle in edel gehaltenen Farbnuancen und ein selbstbewusstes Lipstick Rot machen den Farbfächer begehrenswert. In der Legwear -Kollektion werden edle merzerisierte Baumwolle und hochwertige langstaplige Bio-Baumwolle eingesetzt.

Die elf individuellen und modischen Fashion Styles werden im Einzel- oder Doppelpack angeboten und tragen dem Anspruch an Stil-Vielfalt Rechnung: puristische Klarheit, moderne Sportivität, subtile Sinnlichkeit und Sexyness sowie anmutiger Eleganz. Die unifarbenen Socken bestechen durch die hochwertigen, natürlichen Garne und strukturgebende Strickarten wie Rippe, Rice-Corn oder Diamond Raute. Die zweifarbigen Socken werden auch durch die souveränen und eleganten Farbkombinationen besonders begehrenswert.

Zur Abrundung des eleganten Business-Looks sind die Socken aus den merzerisierten Garnen mit dem hierfür charakteristischen dezenten Lüster prädestiniert. Für vielfältiges, individuelles und authentisches Styling zu den unterschiedlichen Schuh-Typen wie auch zu Hose oder Rock sind die extra lange Rippen-Socke mit Colourblocking wie auch die knöchellange Socke mit transparentem Ringel ein Highlight.

Ein Kneehigh aus merzerisierter Baumwolle als Rippe gestrickt wird ebenso angeboten wie ein modischer Sneaker mit feinen Ringeln aus Flammgarn. Der Einsatz von transparenten Garnen verleiht zwei Styles Leichtigkeit und Sinnlichkeit.

JOOP! Eyewear Correction

In der neuen Eyewear-Kollektion von JOOP! lassen sich die angesagtesten Brillen der Saison entdecken: Smarte Allrounder und hippe Trendfassungen prägen den Look der Kollektion und bieten eine perfekte Inspirationsquelle für individuelle Stylings. Schmale Silhouetten, trendige Farben und urbane Formen bereichern reduzierte Looks als dezentes Designdetail.

JOOP! Eyewear Sun

Strukturierte Farben, transparente Varianten und havannafarbene Kolorierungen un unterschiedlichen Tönen bestimmen den Esprit der neuen JOOP! Sonnenbrillenkollektion. Oversize-Varianten, markante Farbgebungen, Materialmixe und außergewöhnliche Designhighlights entsprechen angesagten Modetrends und werten jedes Outfit auf.

Mehr unter www.joop.com/de/de/

(Quelle: HOLY FASHION GROUP / Bilder: JOOP!)