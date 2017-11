Garantiert sicher und beständig: iPhone 8 Case Vitros von Moshi

Mit Vitros bringt Zubehör-Lieferant Moshi eine Hülle mit einem bemerkenswerten Alleinstellungsmerkmal auf den Markt. Apples schicke neue Smartphones iPhone 8 und 8 Plus werden darin wie in einem Schaufenster präsentiert, während der farbige, stoßfeste Rand aufgrund einer besonderen Herstellungsweise dauerhaft farbbeständig ist. Dafür gibt es von Moshi sogar eine Garantie.

Moshis Vitros-Hülle ist nicht nur für Puristen und Freunde des Apple-Stils das Nonplusultra. Das dünne, transparente Case verbirgt von Apples Design so wenig wie möglich, schützt das iPhone 8 und 8 Plus umfangreich, während gleichzeitig der stoßdämpfende Rahmen auf Dauer seine Farben behält. Der Grund: Das Vitros-Case wird mittels eines Metallvaporisierungsverfahrens hergestellt. Während der Produktion wird die Hülle dabei komplett in die markanten Farben Jetsilber, Orchideenrosa oder Rabenschwarz getaucht und anschließend per Laser von der überschüssigen Farbe befreit. Dieser aufwändige Prozess stellt sicher, dass die Farbe des Rahmens weitaus länger hält als bei herkömmlichen Hüllen.

Vitros’ Sturzschutz erfüllt militärische Anforderungen, was der Verwendung des extrem haltbaren Werkstoffs Polymer geschuldet ist, einem Material, das sich gegen Abnutzung, Wärme und Verbiegungen in besonderem Maße immun zeigt. Vor allem aber benötigt der Besitzer einer Vitros-Hülle weder ein Kabel zum Aufladen, noch muss er zur Stromversorgung das Smartphone aus der Hülle holen. Vitros ist voll kompatibel mit der neuen schnurlosen Aufladung, die das iPhone 8 bietet. Für die genannten Eigenschaften bürgt Moshi sogar mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie!

Preise und Verfügbarkeit

Vitros ist ab sofort für 19,95 Euro (iPhone 8) und 24,95 Euro (iPhone 8 Plus) erhältlich und kann im Moshi-Online-Shop unter www.moshi.com/de/ geordert werden.

Über Moshi

Moshi wurde im Silicon Valley im Jahr 2005 von einer Gruppe von kreativen und passionierten Forschern, Ingenieuren und Apple-Fans gegründet. Ihre gemeinsame Vision einer ganz eigenen Kombination von Technologie und künstlerischem Know-how brachte das Team mit dem Ziel zusammen, gutes Design in die Welt der Elektronik zu bringen. Die Gründer von Moshi glauben, dass Technologie sich nahtlos in Leben und persönlichen Stil einpassen sollte. Das Unternehmen unterhält Büros in San Francisco, Taipei und Shanghai und verkauft seine Produkte weltweit.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing OHG)