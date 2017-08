booq: Drei frische Looks für den Daypack

Daypack, den Dauerbegleiter für jeden Tag, gibt es ab sofort in drei neuen Styles: seafoam, black-tan und black-red. Jede Variante ist nur eine begrenzte Zeit und in begrenzter Stückzahl verfügbar. Neue Frische mit fröhlichen Kontrasten bringt der Daypack, seafoam in den Alltag. Dafür sorgen die hellgraue Außenhaut aus Baumwoll-Canvas, das türkisfarbene Innenfutter sowie Tragegurte und Akzente in Gelb. Modell black-tan wird aus schwarzem, strapazierfähigem Gewebe gefertigt, die honigfarbenen Schultergurte und Zipper sind aus echtem Leder. Das karierte Innenfutter nimmt die Farbkombination auf und unterstreicht den lässigen Stil. Beim Daypack, black-red verwendet booq schwarzes Ballistic Nylon, wie auch bei vielen Taschen und Rucksäcken aus anderen Kollektionen. Das bewährte, sehr strapazierfähige Material kombiniert booq mit Zips aus echtem Leder. Rotes Innenfutter hebt den unkonventionellen Stil hervor. Für alle Modelle gilt: Die wasserabweisend beschichteten Stoffe schützen den Inhalt sicher vor Feuchtigkeit.

Daypack: Design für jeden Tag

Der minimalistisch designte Rucksack Daypack punktet mit seiner Optik, durchdachter Ausstattung und hohem Tragekomfort. Der 0,8 Kilo leichte Alltagsbegleiter bringt ein Fassungsvermögen von 19 Litern und damit reichlich Platz für Bücher, Unterlagen und Shopping. Das große Hauptfach lässt sich weit öffnen und erleichtert so den schnellen Zugriff. Dank der hellen Innenfutter-Designs sind auch alle Utensilien gut sichtbar und müssen nicht lang gesucht werden. Ein bis zu 15,6 Zoll großer Laptop wird sicher geschützt im Extrafach untergebracht. Weitere Fächer und Unterteilungen helfen dabei, kleine Accessoires ordentlich und gut erreichbar zu verstauen. Im Reißverschlussfach an der Innenseite sind Portemonnaie und andere Wertsachen sicher geschützt vor Langfingern untergebracht. Ergonomisch geformte Schultergurte gewährleisten festen und komfortablen Halt, weiche Airmesh-Rückenpolster unterstützen die Luftzirkulation.

Preise und Verfügbarkeit

Den Daypack gibt es im booq Onlineshop für 90 Euro inklusive MwSt. Weitere Informationen und ein Produktvideo zum Daypack sind unter folgendem Link zu finden: booq.de/pages/daypacks

booq – Taschen für Creative Professionals

Das kalifornische Taschenlabel booq wurde 2002 von dem Deutschen Thorsten Trotzenberg gegründet. Mit Sitz in Sierra Madre, Kalifornien, und Husum, Schleswig-Holstein, bietet das Familienunternehmen eine breite Produktpalette an Taschen für Laptops, Tablets und Digitalkameras. Hochwertige Verarbeitung, optimaler Schutz des Inhalts, leichte Zugänglichkeit sowie kreatives Design zeichnen die booq-Taschen aus. Die verarbeiteten Komponenten und Materialien stammen von führenden, qualitätsorientierten Zulieferern aus aller Welt. Über die eingearbeitete Terralinq-ID-Nummer können verloren gegangene Taschen an ihren Besitzer zurückgegeben werden. Zu beziehen sind die booq-Taschen über Gravis und den booq Onlineshop, für Fachhändler über ComLine.

(Quelle/Bilder: Profil Marketing)