CHROME: Ein Kultlabel für Messenger Bags goes Germany!

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass sich in Boulder/Colorado ein paar Fahrradkuriere und Skater in einem Kellerraum zusammenfanden, eine alte Juki-Nähmaschine, Lkw-Planen sowie reißfestes Nylon organisierten und sich auf dem Schrottplatz ein paar ausgediente Autosicherheitsgurte besorgten. Der Grund? Es gab auf dem Markt keine Kuriertaschen, die ihren Ansprüchen nach Unverwüstlichkeit, Funktionalität, verlässlichem Sitz und lässigem Look erfüllten. Also kreierten sie kurzerhand ihre eigenen Bags, was in der Szene nicht lange unbemerkt blieb… Die Nachfrage stieg und Chrome Industries wurde gegründet.

Heute zählt die damals entstandene erste Messenger Bag immer noch nahezu unverändert zu den Ikonen in der Kollektion dieses Kultlabels, dessen eigene Shops sich mit ihren ungewöhnlichen Angeboten und Event-Programmen zu szenigen Community-Treffpunkten in zahlreichen amerikanischen Städten entwickelt haben. Chromes Taschen-Kollektion hat abseits vom Mainstream in der Szene der urbanen Biker, Surfer und Skater ihre Erfolgsgeschichte fortgeschrieben – auch über die USA hinaus. Gerade aus Europa und insbesondere aus Deutschland stieg die Nachfrage in den letzten Jahren rasant. Chrome antwortet jetzt darauf mit dem Aufbau eines Händlernetzes in den wichtigsten europäischen Ländern, das von der 2015 in Rotterdam gegründeten Europa-Niederlassung gesteuert wird.

Von Beginn an ging es Chrome um die Entwicklung möglichst minimalistischer, funktionaler, robuster und mit viel Liebe zum Detail designter, cool aussehender Lösungen für Menschen, die in ihrem urbanen Umfeld tagtäglich mit Bike oder Board unterwegs sind. Die einen perfekt passenden, verlässlichen Partner brauchen, der alle Moves mitmacht, viel wegstecken und leicht an- und ausgezogen werden kann. Aus dieser Denke heraus entstand das Erkennungszeichen und zugleich Alleinstellungsmerkmal der Marke: der Steckverschluss – das „Metal Buckle“ – eines Autosicherheitsgurtes mit dem prägnanten schwarz-roten Greif-Logo. Der mythische Greif, eine Mischung aus Löwe und Adler, ist Symbol für Stärke und Wachsamkeit. Eigenschaften, die auf den Straßen der Stadt nicht unwichtig sind.

Chrome Messenger-Bag „Citizen“

Für ganz unterschiedliche Einsatzgebiete in Job, Schule/Uni, Freizeit oder Sport wurde die Citizen Kuriertasche entworfen. Sie hat mittlerweile Kultstatus in der Fahrrad-Szene erlangt und ist – handgefertigt in Kalifornien – in nahezu unveränderter Form seit 15 Jahren auf dem Markt. Authentisch, puristisch im Design, schnörkellos. Was keinen erkennbaren Nutzen hat wurde weggelassen. Um Haltbarkeit und Wetterfestigkeit zu maximieren, wurde das Innenleben als Tasche in der Tasche konzipiert und aus strapazierfähiger, wasserdichter Lkw-Plane gefertigt. Die mit Planen-Einsätzen versehene Außenseite ist aus hoch abriebfestem Nylongewebe, das auch extrem reißfest ist.

Mit ihrem Fassungsvermögen von 26 Litern ist die Citizen der ultimative Begleiter, der alles einsteckt, was man im Alltag so braucht. Laptop bis 17 Zoll, zwei Aktenordner oder die Feierabendeinkäufe sind kein Problem und finden in dieser 56 x 33 x 18 cm großen Messenger-Bag mit ihrem klar strukturierten, zweigeteilten Innenraum locker Platz. Geschützt durch die Klappe befinden sich außen kleine Einsteckfächer und eine Ziptasche für den schnellen Zugriff.

Der breite, ergonomisch geformte, gepolsterte Schultergurt ist außen mit einem fünf Zentimeter breiten Riemen zur Befestigung von Accessoires versehen. Mittels patentiertem Chrome Steckverschluss, in den übrigens ein praktischer Flaschenöffner integriert ist, lässt sich der Gurt blitzschnell einhändig schließen und lösen. Die Tasche liegt eng am Körper an. Gleichzeitig bleibt der Rücken durch die Verwendung von nur einem Tragegurt flexibler, was vor allem beim Fahrradfahren angenehm ist. Eine individuelle Feinjustierung erfolgt durch einen kleinen seitlichen Zusatzriemen. Mit diesem durchdachten Riemensystem wird ein optimaler Tragekomfort erzielt, den auch größere und schwerere Lasten nicht beeinträchtigen.

Weitere Infos und Online Shop über www.chromeindustries.com/eu/en/

(Quelle: W&P PUBLIPRESS GmbH / Bilder: Chrome)