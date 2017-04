KNOMO launcht #LiveFree, den Rucksack mit integriertem kabellosen Ladesystem

Das britische Accessoire-Label KNOMO freut sich den #LiveFree Rucksack präsentieren zu können. Eine besondere Neuheit ist, dass das Smartphone kabellos im Rucksack geladen wird. Ausserdem ist der Rucksack aus wasserfestem Material gefertigt, verfügt zusätzlich über eine Standort-Tracking-Funktion und ist bis ins kleinste Detail perfekt organisiert.

Howard Harrison, CEO und Mitgründer von KNOMO sagt: „KNOMO wurde als Antwort auf die digitale Revolution gegründet. Über die vergangenen zwölf Jahre ist das Team gewachsen, und ist jetzt an über fünfzehn Standorten und in 7 verschiedenen Ländern tätig. KNOMO versteht die Probleme, denen die ‚connected generation’ gegenübersteht. Der #LiveFree Rucksack profitiert von der besonderen Expertise des Designs und des konstruktiven Feedbacks, das wir aus unserer Community bekommen. KNOMO glaubt fest an den ultimativen Begleiter für die täglichen Bedürfnisse im digitalen Zeitalter.“

Tim FitzGerald, Lead Designer, fügt hinzu: „Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, den vielseitigsten Rucksack aller Zeiten zu designen – einen Rucksack den man einfach zur Arbeit oder aber auch am Wochenende nutzen kann. Wir haben zwölf Monate damit verbracht, das Design in allen Facetten zu perfektionieren, anzupassen, zu testen und zu verfeinern sowie einzigartige Akzente zu setzen und dabei stets Funktionalität und Eleganz zu gewährleisten.“

Der #LiveFree Rucksack ist der ultimative Begleiter für Arbeit, Reisen und Vergnügen: Praktisch für Meetings in der Stadt, strapazierfähig für Wochenendtrips und dabei mit neuester Technologie versehen. Der #Livefree Rucksack ist über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter erhältlich. Der #LiveFree Backpack ist auf Kickstarter mit limitiertem Super Early Bird Rabatt ab 179€ für Rucksack und Chipolo Standort Tracker und ab 259€ für Rucksack, Chipolo Standort Tracker und DropGo (kabelloses Ladegerät) verfügbar, lieferbar ab September 2017.

KEY FEATURES:

‘DropGo’ integriertes kabelloses Laden – In den Seitentaschen ist die Qi zertifizierte kabellose Lade-Powerbank integriert. Die patentierte und eingearbeitete Gerätehalterung ist abgestimmt auf die Maße der meist genutzten iPhones und Samsung Smartphones. So wird das Smartphone fest an Ort und Stelle gehalten, um die lästige Kabel- und Akkusuche zu vermeiden.

Wasserabweisender Stoff – Der wasserabweisende Stoff kommt von British Millerain , der ursprüngliche Hersteller des wasserabweisenden gewachsten Stoffes, der bei Schiffssegeln und dem britischen Militär seit 1893 zum Einsatz kommt und heute vor allem durch die Marke Barbour bekannt ist. Der Stoff unserer Wahl Chera 12oz. ist ein hoch strapazierfähiger, in Großbritannien hergestellter Baumwollstoff, der einem bestimmten Wachs-Prozess unterzogen wird, um selbst Schlagregen fernzuhalten.

Tasche mit RFID-Sperre – Um Identitätsdiebstahl zu vermeiden, ist die Aufbewahrung des Smartphones, der persönlichen Bankkarten und des Personalausweises über die RFID-Technik in die Innenseite der Knomo Taschen integriert und damit zeitgemäß angepasst.

About KNOMO

KNOMO steht für KNOWLEDGE und MOBILITY. Diese beiden Begriffe sind bezeichnend für eine Generation, die sich flexibler und grenzenloser in der Berufswelt bewegt als je zuvor: Nine-to-five Jobs gehören bereits der Vergangenheit an und die beste Art zu arbeiten ist seiner eigenen Leidenschaft nachzugehen. Egal ob von Zuhause, einem Co-Working-Space oder von unterwegs: Die Taschen und Accessoires des britischen Labels helfen den Alltag zu organisieren und vereinfachen das Reisen. KNOMO gibt seinen Trägern die Freiheit ihr digitales Leben zu vereinfachen.

(Quelle/Bilder: Styleheads GmbH)