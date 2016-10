Mit Qualität zum Erfolg – Die Businesstaschen von Sonja Schweizer

Beauty that works – diese Leitidee verfolgt Sonja Schweizer bei dem Design ihrer Taschen. Beste Materialien und italienische Handarbeit werden mit funktionellem und modischen Design gepaart. Eine perfekte Ausgangsbasis für die stilbewusste und ehrgeizige Businessfrau. Das Innenleben wurde mit viel Liebe zum Detail kreiert, es bietet Platz und Struktur für alle wichtigen Utensilien eines erfolgreichen Bürotages. Ob Tablet, Handy, Schmuck oder Kosmetik, Stifte oder Visitenkarten – in den extra dafür vorgesehenen Fächern finden alle Wertgegenstände sicheren Platz und müssen nicht mehr gesucht werden. Gefertigt wird das tragbare Office aus feinstem Dickleder, erhältlich in den aktuellen Trendfarben.

Die Businesstasche GEORGIA ist eine elegante Schönheit, mit nahezu unendlich viel Stauraum. Im mit Reißverschluss geschützten Mittelfach finden sowohl Tablet und Handy, als auch Schmuck sicheren Platz, für den Laptop gibt es ein extra Rückseitenfach. Sie besitzt 3 Stiftfächer,magnetische Außentaschen und ein Schlüsselband. Zudem verstauen 3 ledergesäumte Taschen Ihre Visitenkarten, Taschentücher oder ähnlich große Gegenstände, damit Sie nicht mehr suchen müssen.

GEORGIA sieht nicht nur begehrenswert aus, jede Tasche ist auch ein Einzelstück, von Hand gefertigt, mit einem bis ins Detail durchdachten Innenleben und kann bequem über der Schulter getragen werden. Und das Beste: Sie ist als Businesstasche steuerlich absetzbar. Preis: 1.980€

OLIVIA ist eine universelle Schönheit, mit der man sich sowohl am Tag als auch am Abend überall sehen lassen kann. Sie passt zu jedem Outfit – klein genug für jeden Anlass, groß genug für alles was mit muss. Sogar ein Laptop und Smartphone finden ihren Platz und in der Tasche auf der Rückseite können Tickets, Taschentücher und andere Dinge verstaut werden. Die OLIVIA kann mit einem Henkel auch über der Schulter oder langem Riemen getragen werden. Jedes Modell ist ein Einzelstück und von Hand gefertigt. Preis: 1.150€

