Eine Ikone in neuem Gewand: ZENITH Heritage Cronometro TIPO CP-2

Die in den 1960er Jahren für die italienischen Streitkräfte hergestellten Militärchronographen erleben auf dem Markt für Vintage-Armbanduhren einen wahren Höhenflug. Der Cronometro TIPO CP-2 ist einer der historischen Schätze der Manufaktur in Le Locle. Zu Ehren dieses legendären Zeitmessers stellt Zenith in der Heritage-Kollektion eine moderne Version im Stil und Look des Klassikers vor: Den Heritage Cronometro TIPO CP-2.

Die Historie der Manufaktur Zenith ist reich an uhrmacherischen Kostbarkeiten und berühmten Modellen, die ein Stück Uhrengeschichte geschrieben haben. Das italienische Militär beschloss Anfang der 1960er Jahre seine Piloten in Luftwaffe und Marine mit Zenith-Uhren auszurüsten. Der römische Uhrenhändler A. Cairelli übernahm die Auslieferung der 2500 Chronographen an Marina Militare und Aeronautica Militare Italiana, die noch in den späten 1970er Jahren von den Piloten der F-104 „Starfighter“ getragen wurden.

Der Militärchronograph mit der Bezeichnung TIPO CP-2 hatte schon in seiner ursprünglichen Version nur eine Kleine Sekunde und einen Minutenzähler, und sein großer Durchmesser von 43 Millimeter sorgte für perfekte Ablesbarkeit, eine wichtige Eigenschaft für Piloten. Sein Handaufzugswerk vom Kaliber Zenith DP 146 war ein Muster an Zuverlässigkeit und bot beste Voraussetzungen für exakte Einsatzzeitberechnungen. Als effizientes und nützliches Backup-System für die Bordinstrumente war der Zenith-Chronograph am Handgelenk bei jeder Mission dabei, und viele Piloten legten ihre „Lebensversicherung“ auch außerhalb des Flugzeug-Cockpits niemals ab.

Der Cronometro TIPO CP-2 genoss in Fliegerkreisen einen hervorragenden Ruf, was die uhrmacherische Kapazität von Zenith unterstrich. Seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts vertraute eine ganze Reihe von militärischen Einheiten den Produkten der Schweizer Manufaktur, die ihre strengen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Funktionalität, Ablesbarkeit und unbedingter Robustheit mit Bravour erfüllten.

Weil sich das historische Chronographenmodell in Sammlerkreisen ungebrochen hoher Beliebtheit erfreut, legt Zenith eine auf 1000 Exemplare limitierte Sonderserie des Heritage Cronometro TIPO CP-2 auf, ausgestattet mit dem legendären Kaliber El Primero, das mit seiner außergewöhnlich hohen Schlagzahl von 36.000 A/h ebenfalls Uhrengeschichte schrieb. Der neue Zeitmesser respektiert den Charakter des Originals bis ins kleinste Detail und bietet seinem Träger dabei die Annehmlichkeiten eines automatischen Aufzugs und 50 Stunden Gangreserve.

Die stattliche Dimensionierung unterstreicht seine Abstammung von einem militärischen Instrument, und die zweckmäßige, reduzierte Optik macht den Chronographen über kurzlebige Modeströmungen erhaben. Kein Detail ist überflüssig: Die Zeiger dienen einzig und allein der perfekten Ablesbarkeit der Zeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen, die drehbare Lünette lässt sich sicher und leicht bedienen, und auch die Chronographendrücker vermitteln ein positives Gefühl bei der Betätigung – genau so, wie es die militärische Spezifikation für einen Einsatzzeitmesser vorschreiben.

Nur wenige moderne Chronographen kommen ihren großen Vorbildern aus der Vergangenheit konzeptionell und emotional so nahe. Der Manufaktur Zenith ist es hingegen weder einmal gelungen, die Zeit zu überwinden.

Der Preis des Zeitmessers beträgt €7900,00 (UVP).

Hintergrund

Ende der 1950er Jahre suchte das italienische Verteidigungsministerium nach einem Ersatz für den Chronographen „Tipo CP1“, der Standardausrüstung der Piloten von Aeronautica Militare Italiana und Marina Militare. Die technischen Spezifikationen schrieben unter anderem eine verbesserte Ablesbarkeit vor, einen Gehäusedurchmesser von 43 Millimetern, damit die Uhr über der Montur getragen werden konnte, leicht zu bedienende Drücker und eine Drehlünette sowie höchste mechanische Zuverlässigkeit und Ganggenauigkeit auf Chronometerniveau.

Das Zenith-Handaufzugkaliber 146 DP war seinerzeit eines der renommiertesten und zuverlässigsten Uhrwerke auf dem Markt. Der von der italienischen Luftwaffe „TIPO CP-2“ getaufte Chronograph wurde über den römischen Uhrenhändler und Zenith-Importeur A. Cairelli bezogen. Für die Piloten der neuen Lockheed F-104 „Starfighter“ wurde der TIPO CP-2 zum wichtigen Zusatzinstrument zu den eingebauten Borduhren. Und viele gewöhnten sich so an den markanten Chronographen an ihrem Handgelenk, dass sie ihn auch außerhalb des Cockpits nicht ablegen wollten.

Die Manufaktur lieferte insgesamt 2500 Exemplare des Chronographen an Cairelli, von denen einige in Reserve gehalten und nie „in Dienst“ gestellt wurden. Deshalb tragen auch nicht alle Uhren auf ihrem Gehäuseboden die gravierten Buchstaben MM (Marina Militare) oder AMI (Aeronautica Militare Italiana) neben der Seriennummer und der Referenz TIPO CP-2.

Die Lockheed F-104 „Starfighter“ gelangte wegen zahlreicher ungeklärter Abstürze zu trauriger Berühmtheit, und die mutigen Piloten waren zweifellos froh über jedes zusätzliche Sicherheitssystem an Bord. Ihre „Lebensversicherung“ am Handgelenk war auf Wunsch der italienischen Luftwaffe auf höchste Ganggenauigkeit reguliert, die einem Chronometer zur Ehre gereicht hätten. Der TIPO CP-2 wurde bis in die späten 1970er, teilweise sogar bis in die frühen 1980er Jahre von italienischen Militärpiloten getragen.

Inzwischen ist der TIPO CP-2 zu einem weltweit gesuchten Sammlerstück avanciert und wird von Insidern landläufig nur als „Cairelli“ bezeichnet, nach dem italienischen Zenith-Importeur, über den der Handel abgewickelt wurde.

Die Manufaktur Zenith hat eine lange Tradition als Uhrenlieferantin für Streitkräfte rund um den Erdball. Seit 1916 vertrauten unter anderem die Soldaten und Offiziere der britischen, deutschen, polnischen und italienischen Armeen auf die Expertise der Konstrukteure und Uhrmacher von Zenith. Der Cronometro TIPO CP-2 gilt als einer der berühmtesten Chronographen der Uhren- und Militärgeschichte.

(Quelle/Bilder: Corinna Fromm Communication)