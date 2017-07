G-SHOCK Gravitymaster GPW-2000 mit GPS-Daten, Funk und Smartphone-Link

Weltweit exakt – Die neue G-SHOCK aus der Gravitymaster Serie liefert auf dem ganzen Globus präzise Zeitangaben mit einem innovativen Drei-Wege-Zeitsynchronisationssystem. Einmal mehr beweist die Brand so ihren Ehrgeiz, die Innovation in der Zeitmessung immer weiter voranzutreiben.

Schon mit der GPW-1000 stellte G-SHOCK vor 3 Jahren ein bahnbrechendes Zeitmess-System vor. Mit der Verbindung von GPS-Daten und Radio- Funksignalen ermöglicht sie weltweit lückenlose Genauigkeit. Als Pilotenuhr konzipiert widersteht sie Fliehkräften bis zu 12G, neben der legendären G-SHOCK Stoßfestigkeit und einem zuverlässigen Schutz vor Vibrationen. Die Entwicklungsabteilung der japanischen Brand hat den technischen Fortschritt seitdem kontinuierlich fortgeführt und stellt mit der GPW-2000 die neueste Innovation vor.

Das neue Connected Engine 3-Wege-Modul debütiert in der GPW-2000. Egal an welchem Punkt der Erde man sich befindet, die neue Pilotenuhr zeigt zuverlässig die lokale Uhrzeit. Dazu greift die GPW-2000 auf GPS-Daten und Funksignale zurück – neu ist die Verbindung mit dem Smartphone, die es der GPW-2000 erlaubt, online auf Zeitserver zuzugreifen und sich so zur Zeitumstellung oder beim Wechseln der Zeitzonen automatisch zu aktualisieren. Die dazugehörige App auf dem Smartphone ermöglicht der neuen G-SHOCK noch mehr: mit einer Flugprotokollfunktion werden Standort- und Uhrzeitdaten aufgezeichnet und in einer Karte übersichtlich dargestellt, die gesammelten Flugdaten können darüber hinaus sogar bei Bedarf exportiert werden. Man muss kein Pilot sein um diesen Mehrwert zu schätzen, als kleine Hilfe für den Alltag kann sich die GPW-2000 so nämlich auch einfach Gehwege oder den Standort des geparkten Autos merken.

Auch das Armband der neuen G-SHOCK stellt eine Innovation dar. Es ist komplett ohne Schrauben, dafür mit einem ausgeklügelten Stecksystem konstruiert. Das toughe Resinarmband wurde mit einer Karboneinlage verstärkt und bietet so maximale Festigkeit und hohen Tragekomfort. Mit ihrem Triple-G Konzept, also der Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen, Fliehkräfte und Vibrationen, ist sie eines der widerstandsfähigsten Modelle von G-SHOCK – und das in der ohnehin robustesten Uhrenkollektion der Welt. Für Vielreisende besonders interessant: Mit der Tough Solar Technologie ist die Uhr komplett unabhängig von Stromquellen, die Sonne allein genügt.

Die G-SHOCK GPW-2000 ist ab sofort für eine UVP von 799.-€ bei ausgewählten G-SHOCK Händlern verfügbar. Eine praktische Übersicht der Stores findet sich hier: www.g-shock.eu/de

ÜBER G-SHOCK

G-SHOCK entstand aus der Idee und dem Wunsch, eine unzerstörbare Uhr zu erschaffen. Die Ingenieure von CASIO folgten dem „Triple 10“ Konzept, welches beinhaltete dass die Uhr einen Sturz aus 10 Metern Höhe überstehen, 10 Bar Wasserdruck aushalten und mit nur einer einzigen Batterie eine Laufzeit von 10 Jahren habe sollte. Seit dem Launch im Jahre 1983 hat G-SHOCK an diesem Konzept festgehalten und die G-SHOCK Modelle durch Entwicklung immer weiter perfektioniert.

(Quelle/Bilder: BOLD Communication & Marketing GmbH)