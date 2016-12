Herschel Supply präsentiert die Surplus & Tortoise Shell Kollektion

Herschel Supply verkündet den zweiten Release der Holiday 2016 Surplus Kollektion. Mit strapazierfähigem Fischgräten-Twill in tiefem Marineblau und vielfältigen Silhouetten vereint die vom Militär inspirierte Surplus Kollektion Widerstandsfähigkeit mit alltäglicher Funktionalität. Jedes Stück – ob Rucksack, Tote, Duffle, Travel Kit oder Hip Bag – ist mit militärischen Details wie Camouflage-Innenfutter und robusten Nickel-Applikationen versehen.



Die Kollektion wird von einer Auswahl an Headwear-Silhouetten ergänzt. Darunter die unverwechselbare Guard Kappe und der Creek Fischerhut, die beide mit einem in der Hutkrone versteckten Notizbuchfach ausgestattet sind. Die warme Morris Mütze vervollständigt das Surplus Sortiment und eignet sich perfekt für die kühle Jahreszeit.

TORTOISE SHELL

Mit der Tortoise Shell Linie stellt Herschel Supply ein weiteres Highlight der Holiday 2016 Kollektion vor. Bestehend aus den drei Herschel Supply Rucksackklassikern Dawson, Little America, und Heritage, besticht die Kollektion durch ihr außergewöhnliches Gummifinish auf schwarzem Untergrund. Premium-Oberflächen wie Lederreißverschlusslaschen und robuste Nickel-Applikationen ergänzen die Kollektion.

Die Rucksäcke der Tortoise Kollektion gibt es jeweils in der kleineren Mid Volume-Ausführung. Der Dawson Women’s zeichnet sich durch sein einzigartiges Design, leichtes Material sowie schlanke Schulterriemen aus. Der kultige Little America verbindet mit seiner integrierten Laptophülle moderne Details mit zeitloser, vom Bergsteigen inspirierte Ästhetik. Last but not least rundet der Heritage Rucksack mit seiner klassischen Form und schlichten Stilelementen die Kollektion ab.

Die Herschel Supply Holiday 2016 Kollektion ist ab sofort bei ausgewählten Händlern und unter herschelsupply.com erhältlich.

Über Herschel Supply Co.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts machten sich Peter Alexander Cormack und seine Frau Annie auf die Reise von Wick, Schottland, in die kleine Stadt Herschel, Kanada, dessen Bevölkerung damals gerade einmal 30 Einwohner zählte. Im Jahr 2009 wurde das Label Herschel Supply Co. von den Brüdern Jamie und Lyndon Cormack gegründet. Dabei haben sich die Brüder bei der Namensgebung von der Stadt inspirieren lassen, in der mittlerweile drei Generationen der Familie aufgewachsen sind. Seit Anfang an legt Herschel Supply großen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte in Form von Rucksäcken, Taschen, Reisegepäck und Accessoires

(Quelle/Bilder: Styleheads GmbH)