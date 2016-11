Pippa&Jean: Trendschmuckstücke Herbst und Winter 2016/17

PIPPA&JEAN steht für individuellen Desigerschmuck und edle Accessoires. Die Schmuckstücke sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet und sorgfältig in Handarbeit in kleinen Auflagen hergestellt. Dabei kommen echte Edelsteine wie Amethyst, Rosenquarz, Fluorit oder Aventurin, Süßwasserperlen oder Leder zum Einsatz. Pippa&Jean ist zudem autorisierter Partner von Swarovski Elements.

“Unser Schmuck ist perfekt für Frauen, die auch mal Lust auf Veränderungen haben”, sagt Annette Albrecht-Wetzel, Mitgründerin, Geschäftsführerin und Creative Director von Pippa&Jean. “Wir haben alle nicht jeden Tag die gleiche Laune, mal ganz abgesehen von unterschiedlichen Herausforderungen. Warum sollten wir das nicht auch durch unseren Schmuck und unsere Accessoires ausdrücken?” Heute Business Lady, morgen Glamour Girl, am nächsten Tag eher das Naturkind – selbst im Schlabberlook kann man sich mit Schmuck gleich viel wohler fühlen.

Hier sind fünf Themen aus der Pippa&Jean Herbst-/Winter-Kollektion 2016/2017 sowie das Weihnachtsupdate im Überblick:

Casual Spirit

Mystisch, spirituell und dabei dennoch modern – das kennzeichnet die „Casual Spirit“-Linie. Hier wird viel mit Ornamenten gearbeitet; dominierende Farben sind Roségold und Schwarz, die einen interessanten Kontrast bilden.

Statementschmuck

Die Statementpieces lassen es diese Saison richtig krachen. Satte Farben und ausdrucksstarke Formen fordern Aufmerksamkeit. Es dominieren funkelnde Glaskristalle und Hermatite in warmen Farbtönen. Das “Sparkling Ice”- Set erinnert an den Look der Eiskönigin. Achtung: Nicht geeignet für Versteckspiele!

Silberschmuck

Ein Klassiker, der immer im Trend liegt, ist schlichter Schmuck aus reinem 925 Sterling Silber. Zur neuen Kollektion peppt Pippa&Jean diese Stücke durch geometrische Formen auf. Ob als offener Reif für Hals oder Arm oder, wie das „Heartbeat“-Set, zackig: so sieht Silber immer wieder neu aus.

Symbolschmuck

Sonne, Mond und Sterne, aber auch Engelsflügel und das Unendlichkeitszeichen sind die Symbole dieser Linie. Zart und filigran gehalten und mit Swarovski Elements verziert, sind diese Schmuckstücke eher zurückhaltend in der Außenwirkung – aber stark in der Bedeutung für die Frau, die sie trägt.

Special Bling

Die dunkle Jahreszeit ist perfekt, um so richtig zu Funkeln. Swarovski Elements und Glaskristalle helfen, das Licht einzufangen und eindrucksvoll zu reflektieren. Dafür eignen sich großen, auffällige Ohrringe, als Chandeliers oder auch als angesagte Earcuffs. Oder wie wäre es mit einer Brosche? Die „Rainbow Dove“ und „Fabulous Bumblebee“ Brooches peppen jedes Outfit auf.

Weihnachtsupdate

Kernstück ist das Snowflake-Set: Mit Brosche, Ohrringen, Ring und Kette sind die Schneeflocken für diesen Winter garantiert! Das Grace Necklace am Baumwollband besticht durch üppige Swarovski Kristalle.

Auch 2016/17 gibt es wieder eine Do Good Collection, mit der man nicht nur gut aussieht, sondern auch Gutes tut. Pippa&Jean arbeitet hier wieder mit der Kinderhilfsorganisation Plan International e.V. zusammen, diese Saison für das Projekt „“Vorschulen – Betreuung und Förderung für Kleinkinder“. Mit einem Teil des Erlöses der 18 Do Good-Schmuckstücke unterstützen Kundinnen die altersgerechte Förderung von Kindern in Kambodscha. Dazu gehören der Aufbau von Vorschulen sowie die Fortbildung von Lehrkräften und Betreuern. Mangelernährte Kinder erhalten Zusatznahrung. Eltern werden in gesunder Ernährung geschult.

Neben der Vielfalt sind bei Pippa&Jean auch die Kombinationsmöglichkeiten wichtig. Ketten, die mehrfach geschlungen auch als Armschmuck taugen, Ringe und Armbänder, die sich beliebig stacken lassen oder auch Ketten, die lässig als Gürtel getragen werden können. Das gilt auch für die aktuelle Taschenkollektion, die ebenfalls im Style Book enthalten ist. Unterschiedliche Henkellängen, einfache Farbwechsel durch Wendemechanismen oder auch herausnehmbare Innentaschen, die genauso gut separat getragen werden können, zeichnen die unterschiedlichen Tragevarianten aus.

Alle Stücke sind auf www.pippajean.com oder auf Style Partys erhältlich.



(Quelle/Bilder: PIPPA&JEAN)