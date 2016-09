Starstruck – Swarovski Crystal Galaxy Kollektion

Die vom Sternenhimmel inspirierten Schmuckstücke der Swarovski Crystal Galaxy Kollektion sorgen für einen funkelnden Auftritt auf jeder Silvesterparty und stehlen sogar dem Feuerwerk beinahe die Show. Ob als einzelnes Statement-Piece oder glamouröses Ensemble, die partytauglichen Accessoires in drei verschiedenen Farbvarianten machen aus jedem Outfit einen aufsehenerregenden Look für den wichtigsten Party-Abend des Jahres.

Für einen großen Auftritt auf der Silvesterparty sorgt die Firework Handtasche mit Sternapplikationen und funkelt mit dem Crystal Mesh Armband der Memories Uhr um die Wette. Mit der wandelbaren Fantastic Kette, die entweder im Lagenlook getragen werden kann oder sich in zwei separate Ketten verwandeln lässt¸ erhält das Outfit einen rockigen Touch. Die Fantastic und Crystaldust Armreife setzen das Handgelenk gekonnt in Szene. Komplettiert wird das himmlische Styling mit den Fantastic Ohrhängern in Sternschnuppenform.

Ein weiteres Highlight für die Festtage ist die Fizzy Linie von Swarovski. Das filigrane Design mit klarem Kristallpavé wertet jedes Outfit auf – ob tagsüber oder abends. Der edle Fizzy Armreif lässt sich ideal mit der Daytime Uhr zu einem sternen-inspirierten Statement-Look kombinieren. Star-Appeal beweist auch das dezente Fizzy Ring-Set: der filigrane einzelne und der doppellagige Ring lassen sich entweder gestapelt oder separat tragen.

Einen luxuriösen Touch verleihen die Firework Schmuckstücke. Der Kontrast zwischen Schwarz und Gold lässt die Sterne in Kristallpavé wie ein Feuerwerk funkeln. Die Ohrringe besitzen eine abnehmbare Sternchen-Kette und sind auch als Ohrstecker ein echtes Highlight. Maximalen Kristall-Appeal schaffen die Crystaldust Armreifen in Schwarz und Gold, welche den Look perfekt ergänzen. Abgerundet wird das raffinierte Styling mit dem Firework Anhänger, der jeder Handtasche oder jedem Schlüsselbund edlen Flair verleiht.

(Quelle: häberlein & mauerer / Bilder: Swarovski)