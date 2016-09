Ab heute vergoldet ADLER Deutschland

Wenn man neun Jahre hintereinander von seinen Kunden zum „Kundenchampion“ des Jahres gekürt wurde, dann ist es Zeit sich dafür gebührend zu bedanken. Das dachte sich das Traditionsunternehmen ADLER aus dem unterfränkischen Haibach und verlost unter seinen Kunden unter anderem pures Gold – eine Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes.

Während der Aktion „Glück das Gold“ können Kunden ab dem 12. September daher ganze neun Wochen lang insgesamt 18 Feinunzen Gold im Wert von je circa 1.100 Euro und 999 Geschenkkarten à 50 Euro gewinnen (also in jeder Aktionswoche jeweils zwei Feinunzen und 111 Geschenkkarten). Als Hauptpreis winkt ein 1-Kilogramm schwerer Goldbarren im Wert von circa 36.000 Euro, der am Ende der Aktion unter allen Teilnehmern verlost wird. Somit gibt es bei dem Gewinnspiel Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro zu gewinnen!

Teilnahmeberechtigt sind alle, die vom 12. September bis zum 13. November 2016 für mindestens 30 Euro Bonsumme bei ADLER einkaufen. Am Gewinnspiel kann man sowohl „stationär“, als auch online unter www.adlermode.com teilnehmen. Jede Woche wird eine Gewinnauslosung in der ADLER-Zentrale in Haibach stattfinden. Je häufiger man bei ADLER einkauft, umso höher sind die Gewinnchancen.

„Viele unserer Kunden sind uns schon seit Jahren treu wie Gold. Mit unserem Gewinnspiel möchten wir uns dafür bedanken und ihnen zeigen, wie wertvoll sie uns sind“, sagt Frank Mayerhofer, Bereichsleiter Marketing bei ADLER, der „Glück das Gold“ maßgeblich mitentwickelt hat. „Wenn neun Wochen lang wöchentlich ein toller Preis gewonnen werden kann, ist die Motivation doch groß, davon zu profitieren. Da freut sich jedes Spielerherz!“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. ADLER betreibt derzeit 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz sowie einen Online-Shop.

(Quelle/Bilder: doris dober · detailed communication)