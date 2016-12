Dem Himmel so Spa unter der Sonne Südtirols

Über den Dächern von Meran wird die Erholung bald grenzenlos sein, denn am 13. April 2017 eröffnet die 2.700 Quadratmeter große, vollverglaste „Roof Top“-Wellness-Oase auf dem Dach des exklusiven Hotel Therme Meran. Sie ermöglicht Gästen einen wahrlich entspannten Rundumblick auf Südtiroler Berggipfel, die Altstadt und den weitläufigen Park der angrenzenden Therme Meran. Der angesagte Südtiroler Architekt Hugo Demetz zeichnet für den spektakulären Neubau im zweistelligen Millionenbereich verantwortlich. Gekrönt wird das Projekt von einem mit einer eigenen Parkanlage umgebenen, 22 Meter langen und 7,6 Meter breiten Sole-Infinity-Pool unter freiem Himmel. Der auf 36° Celsius beheizte Pool mit Innen- und Außeneinstieg garantiert Badespaß mit Fernsicht zu jeder Jahreszeit. Drei Whirlpools auf dem Deck ergänzen das nasse Vergnügen im Freien.

Auch Saunieren erhält im Sky Spa eine himmlische Dimension, denn der mit Zedernholz verkleidete, großzügige Sauna- und Relaxbereich ist ebenfalls voll verglast. Die Fenster ermöglichen freie Aussicht, ohne Einblicke zu gewähren. Ob nach dem Aufguss in der Finnischen Sauna, der Kräutersauna oder einem Besuch im Dampfbad, im Ruheraum mit Feuerstelle schweift das Auge in die Weite, während der Körper zur Ruhe kommt. Wer entspannen und sich verwöhnen lassen möchte, begibt sich in die versierten Hände der TherapeutInnen und KosmetikerInnen des Sky Spa. Die zahlreichen internationalen Wohlfühl- und Beautyanwendungen basieren auf energetischen Grundsätzen. Stylische Anwendungskabinen im Zedernholz-Glas-Stil mit Blick ins Freie stehen für Massagen und mehr zur Verfügung.

Aktive finden im klimatisierten Panorama-Fitnessbereich mit modernsten Technogym-Geräten sowie im Gymnastikraum des Sky Spa ihr Himmelreich. Unter Anleitung eines erfahrenen Trainers profitieren sie von einem wechselnden Aktivangebot. Spätestens bei einem Erfrischungsgetränk oder einer lecker-leichten Mahlzeit in der Snack- und Getränkebar des Sky Spa mit Freibereich und Blick auf die Infinity-Pool-Parkanlage kommt der Gedanke auf, dass man die Wohlfühloase über den Dächern Merans eigentlich gar nicht mehr verlassen möchte.

Für Übernachtungsgäste des Hotel Therme Meran ist der Eintritt in das Sky Spa und seine Einrichtungen im Preis inbegriffen. Das Haus gilt schon jetzt als erste Adresse für Wellnessurlaub in Südtirol. Es ist das einzige Hotel am Platz mit direktem und für Gäste freiem Zugang zur benachbarten Therme Meran. Darüber hinaus bleibt auch der hoteleigene Wellnessbereich bestehen und ist weiterhin für Gäste jedes Alters zugänglich.

Das Hotel liegt an der wohl schönsten Piazza der Stadt, direkt am Fluss Passer und keine drei Gehminuten von der berühmten Laubengasse entfernt. Vom Stararchitekten Matteo Thun gestaltet ist das Vier-Sterne-Superior-Haus mit seiner zeitgemäßen Architektur ein zentrales Aushängeschild für ein neues Meran.

Der Preis für drei Nächte mit Halbpension im Doppelzimmer über ein verlängertes Wochenende inklusive Sky Spa und Therme beginnt bei 523 Euro pro Person.

Weitere Informationen zum Sky Spa finden sich auf der Hotelwebsite www.hotelthermemeran.it

(Quelle/Bilder: NEOCOMM Media & Communication GmbH)