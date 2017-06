Hochwertige Bio-Bettwäsche zu ehrlichen Preisen bei Kickstarter

Bio-Bettwäsche ist einfach klasse, denn sie ist nicht nur weicher und bequemer als normale Baumwollbettwäsche, sondern auch haltbarer, atmungsaktiv und besser für die Umwelt… und sie ist bisher auch ein teures Unterfangen. Im traditionellen Einzelhandel wird der Preis einer hochwertigen biologischen Baumwollbettwäsche um etwa 10x erhöht, bis sie endlich den Endverbraucher erreicht. Das sind zusätzliche Kosten, die mit Großhandel, Schaufenster- und Designerlizensierungen verbunden sind, jedoch keinerlei Einfluss auf die Qualität haben. Darüber hinaus sind Fadenzählungen von übermäßigen 400 oftmals Werbetricks der Hersteller, bei denen Produkte mit 3-lagigen Schichten von niedriger Baumwollqualität verkauft werden. Und sobald ein Produkt als „biologisch“ bezeichnet wird, steigt der Preis natürlich noch einmal.

Das Gründer-Paar Pierre Steyn und Shalaine Schamrel aus Salzburg, Österreich, hat sich der Produktion und dem Vertrieb reiner und bequemer Bettwäsche aus natürlichen Materialien verschrieben. Das Lakenland Bettwäsche-Set wird mit hundertprozentiger Transparenz entwickelt, hergestellt und vertrieben.

Das Lakenland Bettwäsche-Set

Qualität

Lakenland Bettwäsche wird zu 100% aus dem Bio-Baumwoll-Perkalstoff gefertigt. Ein Stoff, der einen kühlen, frischen Touch verleiht. Eine Fadenzahl von 300 an einlagigem Garn bietet die beste Balance an Weichheit, Atmungsaktivität und Haltbarkeit. Diese Qualität wird auch in vielen Luxushotels dieser Welt vorgefunden.

Schlichtheit

Lakenland Bettwäsche hat keine unnötigen Muster oder Designs und kommt nur in einer Farbe: Weiß. Es ist die einfachste und bequemste Bettwäsche aus besten, natürlichen Materialien. Nicht mehr und nicht weniger.

Direktvertrieb

Lakenland arbeitet direkt und ohne Zwischenhändler mit zertifizierten Herstellern zusammen. Der Vertrieb erfolgt direkt online. Damit ermöglicht Lakenland Premiumqualität zu erschwinglichen Preisen.

Die Kickstarter-Kampagne



Die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung der ersten Produktion ist seit dem 26. Mai 2017 online. Das Lakenland-Bettwäsche-Set kann über Kickstarter für den Versand innerhalb der Europäischen Union vorbestellt werden. Erreichen die Vorbestellungen bis zum Kampagnenende am 25. Juni 2017 den Mindestproduktionswert von 26.000 € kann Lakenland mit der Herstellung starten. Zur Kickstarter-Kampagne: kck.st/2s2OGp7

„Du musst nicht für Dinge bezahlen, die du nicht bekommst. Und wir alle verdienen einen guten Schlaf. Mit unserer Kickstarter-Kampagne sind wir gespannt zu sehen, wer unsere Vision teilt, und wir sind freuen uns darauf, die beste Bio-Baumwoll-Qualität in Europäische Betten zu bringen.“ – Pierre und Shalaine

Mehr unter lakenland.com

(Quelle/Bilder: the coup)