Ich habe dieses Buch als kostenloses Rezensionsexemplar bekommen und muss sagen, dass ich erst etwas skeptisch war. Was sollte dieses Buch anderes haben, als die anderen. Was macht es zu was Besonderen, was ist anders daran? Und was soll ich sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Im Gegenteil ich bin mehr als überrascht und habe eine Menge gelernt.

Sie sind ein Whisky-Freund oder wollen es werden? Sie möchten mehr Insiderwissen um sich auch in einer extravaganten Runde unterhalten zu können, ohne sich zu blamieren. Wer schon immer wissen wollte wie der Whisky hergestellt wird, worauf man achten sollte, wenn man ihn verkostet. Was die Farbe aussagt, welche Fehler bei der Herstellung gemacht werden können und wie ich am besten mein Whisky genieße, für den ist dieses Buch genau richtig. Wer aber lieber über die Geschichte des Whiskys was erfahren möchte, dem rate ich dringend ab. Hier geht es um die Herstellung, um chemische Zusammensätze. Aber auch ganz einfache Insidertipps wie das lesen und verstehen eines Whisky-Labels oder wie die Farbe eines Whiskys uns irreführen kann bis hin ob man Wasser oder Eis oder gar nichts in seinem Whisky dazu geben sollte.

Es ist nicht so, dass dieses Buch anders als andere Whiskybücher ist, trotzdem hat es mich mehr gefesselt. Durch die Schreibart des Autors, durch immer wieder neue kleinere Details kam beim Lesen nie lange weile auf. Egal in welchem Kapitel man lernte was Neues. Zum Beispiel Whisky-Fehler. Für mich als Whisky-Genieße war dies eines der spannenden Kapitel in diesem Buch, genauso wie ich Whisky haltbar mache. Dieses Buch ist eher was für wissbegierige Whiskyliebhaber, die einmal hinter der Fassade schauen wollen.

Das Buch ist im Hardcover entsprechend aufgemacht und ist durch die große Schrift und den Schreibstil leicht zu lesen. Es ist für jedermann verständlich geschrieben, aber man sollte doch schon ein Freund des Whiskys sein um den komplexen Zusammenhang bei der Geburt eines Whiskys zu verstehen, zu erleben und so bei jedem Schlug zu spüren.

Ein Manko habe ich dann doch, der Preis von 29,90 Euro für das Hardcover ist für die 200 Seiten nicht wirklich ein Schnäppchen. Erhältlich über www.eyeforspirits.com/whiskybuch oder bei Amazon.

