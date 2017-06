Vichy engagiert Rebecca Mir als Markenbotschafterin für MINÉRAL 89

Doppelte Freude bei Vichy: Mit dem Hyaluron-Boost MINÉRAL 89 gelang den Laboratoires Vichy DIE Innovation des Jahres – hochkonzentriertes, natürliches Hyaluron, kombiniert mit einer Konzentration von 89% mineralisierendem Thermalwasser aus Vichy. Zum anderen konnte Model und Moderatorin Rebecca Mir als Markenbotschafterin für Deutschland/ Österreich/Schweiz gewonnen werden. Ihre erfrischende, positive Ausstrahlung macht die beliebte Moderatorin des Lifestyle-Magazins ’taff’ zur Ideal-besetzung.

Rebecca Mir ist die Verkörperung von Energie, Temperament und guter Laune. Das hat sich wohl schon sehr früh abgezeichnet. Sie sei ein „lautes, lebendiges Kind gewesen, das alle auf Trab hielt und gerne und viel lachte“ wie sie selbst sagt. Von Anfang an war sie fokussiert darauf ihre Träume wahr werden zu lassen. 2011 schaffte es die Abiturientin aus einem Aachener Vorort bei ’Germany’s Next Topmodel’ auf den 2. Platz und startete ihre Model-Karriere. Sie lief bei den Fashion Weeks von New York, London und Berlin und zierte die Titelseiten von Cosmopolitan und GQ. Ein Jahr später erreichte sie bei der Show ’Let’s Dance’ ebenfalls den 2. Platz und lernte in ihrem Tanzpartner Massimo Sinató ihren späteren Ehemann kennen. Kurz danach startete Rebecca als Moderatorin des Lifestyle Magazins „taff“ von ProSieben und zeigt seither frische Perspektiven aus den Bereichen Lifestyle, Stars und Trends und berichtet über angesagte Beauty-Tipps. Seit 2011 ist sie Botschafterin des Jugendintegrationswettbewerb ’Alle Kids sind VIPs’ der Bertelsmann-Stiftung.

Ihr exotisches Aussehen verdankt Rebecca ihrem aus Afghanistan stammenden Vater Asam. Ihre schöne, strahlende Haut einer konsequenten Beauty-Routine. „Als Profi im Rampenlicht muss ich immer strahlen und gut drauf sein“ erzählt die erfolgreiche Moderatorin. „Dafür ist vor allem mein Start in den Tag entscheidend. Auf meine täglichen Rituale am Morgen möchte ich auf keinen Fall verzichten, denn sie sorgen dafür, dass jeder Tag zu ’meinem’ Tag wird.“ Seit Jahren ist sie treue Verwenderin der Vichy 3-in-1 Reinigungsmilch. Ihr aktuelles Lieblingsprodukt für einen perfekten Start in den Tag ist MINÉRAL 89, die neueste Innovation der Laboratoires Vichy. „Ich fühle mich geehrt, Markenbotschafterin für MINÉRAL 89 in Deutschland zu sein“ erklärt Rebecca. Der glättende und aufpolsternde Hyaluron-Boost mit Soforteffekt ist seither der erste Schritt ihrer täglichen Beauty-Routine. „Er sorgt für einen Feuchtigkeits-Boost und wappnet meine Haut für die alltäglichen Herausforderungen wie Schminken, Scheinwerferlicht oder auch mal kurze Nächte.“ Die hochkonzentrierte Kraft von mineralisierendem Vichy Thermalwasser in Verbindung mit einer hohen Konzentration an natürlichem Hyaluron stärkt die Widerstandsfähigkeit der Haut und schenkt ihr jeden Tag ein gesundes, strahlendes Aussehen.

Was außer einer effektiven Hautpflege sonst noch zu Rebeccas Morgen-Ritualen gehört? „Ein vitaminreiches Frühstück und fünf schnelle Fitness-Übungen“ lacht Rebecca. Erfrischend natürlich – und eine starke Frau, die weiß was sie will.

NEU MINÉRAL 89

Die tägliche Stärkung für Ihre Haut. Aufpolsternder Hyaluron-Boost. Die Kraft von 89% Thermalwasser in Verbindung mit hochkonzentriertem natürlichen Hyaluron macht Minéral 89 zu einem einzigartigen Frische-Boost für die Haut. Minéral 89 stärkt die Widerstandsfähigkeit der Haut und schenkt ihr jeden Tag ein gesundes, strahlendes Aussehen.

50 ml · 24,50 EUR (UVP)

(Quelle/Bilder: L’ORÉAL DEUTSCHLAND GMBH)