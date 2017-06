Holsten ALKOHOLFREI: Norddeutsche Biermarke wird Sponsor für Triathlon-Rennserie

Holsten ALKOHOLFREI: Norddeutsche Biermarke wird Sponsor für Triathlon-Rennserie

Für mehr Energie und Erfrischung nach dem Sport: Holsten ALKOHOLFREI ist ab 2017 nationaler Bierpartner der IRONMAN Events (Frankfurt, Hamburg) und Partner des IRONMAN 70.3 Kraichgau, welche im Zeitraum von Juni bis August in Deutschland ausgerichtet werden. Mit Hamburg nimmt der IRONMAN dieses Jahr erstmalig auch Kurs in die Hansestadt – die Heimat der Traditionsmarke Holsten ALKOHOLFREI. Als neuer Partner für das hochklassige Triathlon-Highlight schärft Holsten sein Profil als aktiver Förderer im Sportbereich und weitet seine Sponsoring-Aktivitäten sowohl auf den Ausdauersport als auch überregional aus.

Wer Sport treibt, schwitzt – und wer schwitzt, verliert Flüssigkeit. Mit seinem erfrischend-isotonischen Genuss und dem vollmundigen Geschmack überzeugt Holsten ALKOHOLFREI nicht nur den Gaumen, sondern sorgt dank seiner isotonischen Wirkung auch für eine schnelle Regeneration nach dem Sport sowie den Ausgleich von verlorenen Vitaminen. Als nationaler Bierpartner der IRONMAN Events (Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt, IRONMAN Hamburg) und Bierpartner des IRONMAN 70.3 Kraichgau wird die norddeutsche Traditionsmarke die Sportler an diesen drei deutschen Austragungsstätten mit seinem erfirschend-isotonischen Kaltgetränk versorgen. Zusätzlich wird Holsten ALKOHOLFREI als offizieller Partner neben dem Getränkeangebot auch mit umfangreichem Equipment und Sponsoren-Branding präsent sein. Im heimatlichen Hamburg wird die Holsten Brauerei sogar mit einer eigenen Staffel antreten – unterstützt durch prominente Spitzensportler.

Informationen zur IRONMAN Germany GmbH

Das erste Rennen der IRONMAN Germany feierte seine Premiere in 2002 in Frankfurt. Die Sportler treten auf einer Distanz von 3,86km Schwimmen, 180,2km Radfahren und 42,195 km Laufen an, um sich für die Startplätze für den IRONMAN World Championship auf Hawaii zu bewerben, wo der sportliche Wettkampf 1978 erstmals stattgefunden hat. Die drei Rennen in Deutschland finden dieses Jahr über die 70.3 Distanz am 11. Juni in Kraichgau statt und über die volle IRONMAN-Distanz am 9. Juli in Frankfurt sowie am 13. August in Hamburg.

Holsten AKOHOLFREI – erfrischend und isotonisch

Holsten ALKOHOLFREI Überzeugt durch seinen vollmundigen Geschmack dank einzigartigem, innovativem Brauverfahren, das in Zusammenarbeit mit der TU Berlin entwickelt wurde. Das Besondere ist hierbei die Mischung aus Hefe- und Säurebakterien, die während ihrer Gärung kaum Alkohol entwickelt, dafür aber dem Originalgeschmack sehr nahekommt und 2016 mit dem „Superior Taste Award“ ausgezeichnet wurde. Noch dazu ist das Holsten ALKOHOLFREI erfrischend- isotonisch und eignet sich somit für den Genuss nach sportlichen Aktivitäten.

Alkoholgehalt: < 0,5 %

Stammwürze: 6,9 %

Bittereinheiten: 27

Brauart: untergärig, Typ Hell

Gebinde: Longneckflasche, 330 ml / 500 ml

Gemeinsam mit Wissenschaftlern der TU Berlin entwickelt

Über Holsten

Holsten ist eine der bekanntesten Marken in Nord- und Ostdeutschland. Zur Holsten Markenfamilie gehören die Sorten Holsten Pilsener, Holsten Edel, Holsten Radler und Holsten Alkoholfrei. Gesellschaftliches und sportliches Engagement sind fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Holsten. So ist die Marke u.a. langjähriger Partner des HFV (Hamburger Fußballverband), mit dem Holsten den Vereins-Ehrenamtspreis auslobt, sowie Sponsor zahlreicher Veranstaltungen in Hamburg und der Region.

(Quelle/Bilder: achtung! GmbH)