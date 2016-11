kissyo Frozen Yogurt gewinnt eathealthy Award 2016

kissyo ist der lecker-leichte Frozen-Yogurt-Eisgenuss. Die beliebte Frozen-Yogurt-Qualität gibt es seit einiger Zeit direkt aus der Tiefkühltruhe für zu Hause oder für unterwegs. Fresher geht’s nicht! Das findet auch die Fachjury der eathealthy Awards 2016. Die 13 Ernährungsexperten haben den „kissyo Premium Frozen Yogurt NATUR“ auf Platz 1 in der Kategorie „Milch- & Milchersatzprodukte“ gekürt. Zurecht! „Premium Frozen Yogurt“ von kissyo – der gefrorene Joghurt im Becher oder am Stiel ist die leichte und leckere Alternative für Fitnessbewusste und Genießer. Mit nur 1,5 Prozent Fett enthält kissyo nur halb so viele Kalorien wie herkömmliches Sahne oder Milchspeiseeis. kissyo – made in Germany, in erfrischender Bio-Qualität und ohne künstliche Aromen oder Zusatzstoffe!

Am Freitag, 18. November 2016, nahm Lutz Haufe, Gründer und Geschäftsführer von kissyo, den eathealthy Award 2016 im Rahmen der Messe „veggie & frei von“ in Stuttgart entgegen. „Das Besondere an unserem Frozen Yogurt ist der extrem hohe Anteil an mildem Joghurt“, erklärt Lutz Haufe bei der Preisverleihung. Mit bis zu 77 Prozent enthaltenem Bio-Joghurt gehört kissyo europaweit zu den Spitzenreitern.

kissyo steht für Frozen Yogurt „Made in Germany“

Seit 2013 gibt es sie auch in Europas Tiefkühlregalen: Frozen Yogurts sind längst auch hierzulande ein Food-Trend und gelten als Alternative zu klassischer Eiscreme. Die Macher von kissyo setzen dabei kompromisslos auf beste Produkteigenschaften und zertifizierte Bio-Qualität. „Premium Frozen Yogurt“ von kissyo ist der Newcomer in Deutschlands Supermärkten. Erst bewusst einkaufen, dann unbeschwert genießen – in den Sorten: Natur, Mango-Maracuja, Himbeere, Laktosefrei, Vanille-Erdbeere oder auch kissyo am Stiel.

Wer mit so viel Qualität punkten kann, zieht auch an den Milchprodukten eines großen Konzerns unbeeindruckt vorbei. So wählte die Jury des eathealthy Awards 2016 kissyo deutlich vor dem Mitbewerber auf Platz 1.

eathealthy Awards 2016

Das Magazin eathealthy (Dolde Medien Verlag, Stuttgart) zeichnete 2016 bereits zum zweiten Mal die besten gesunden Lebensmittel in insgesamt 20 Kategorien mit seinen Awards aus. Die Jury vereint Praktiker aus Ernährungsund Gesundheitsfachverbänden, Food-Autoren, Köche, Delikatessenexperten, Öko-Tester sowie Fachredaktionen für Lebensmittelhandel und Catering. Das Gremium beurteilt die Einreichungen in geheimer Wahl.

kissyo Frozen Yogurt – facts

• sehr hoher Joghurt-Anteil, bis 77%

• echter Bio-Frozen-Yogurt für zu Hause und unterwegs

• kalorienarm, nur 1,5 % Fett

• liebevoll hergestellt in Deutschland

• 100 % Bio-Qualität

• frei von künstlichen Aromen oder Zusatzstoffen

• qualitativ hochwertiges Lebensmittel, reine Zutaten

Zur Auswahl stehen aktuell fünf verschiedene Sorten im 500 ml-Becher (UVP 3,99 € im Lebensmitteleinzelhandel), zwei 125 ml-Becher to-go und Frozen Yogurt am Stiel. Erhältlich ist kissyo seit Ende 2013 in vielen Supermärkten Deutschlands, ebenso in Österreich, Italien, Finnland, im Baltikum oder auf Malta. Alle kissyo-Produkte können auch online bestellt werden. Weitere Infos unter: www.kissyo.bio

(Quelle/Produktbilder: Pressestelle kissyo)