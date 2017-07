Krug PopUp Kiosk eröffnet zum zweiten Mal in Hamburg

Krug Champagner feierte am 11. Juli 2017 abends in der Hegestraße 28 in Hamburg die Eröffnung des Krug Kiosks. Kulinarik auf allerhöchstem Niveau aber mit Augenzwinkern, Nonchalance und Lässigkeit, die typisch Krug ist.

80 geladene Gäste in Hamburg Eppendorf feierten die Eröffnung des Kiosks auf Zeit. Es gab Pilz-Gerichte vom Feinsten – mit Krug Champagner harmonierend – interpretiert von vier Sterneköchen aus Hamburg, Berlin, Wien und Birmingham. Die Maison Krug kürt jedes Jahr ein sogenanntes „Single Ingredient“ – also eine Zutat, ein Lebensmittel, um das sich alles dreht, und das den Krug-Chefköchen weltweit als Inspiration dient. Die Krug-Köche haben in diesem Jahr einen innovativen und phantasievollen Zugang zum Pilz, dieser so facettenreichen Zutat, gewählt und faszinierende Gerichte entwickelt. Karlheinz Hauser, Hamburg, präsentierte eine Variation von Waldpilzen und Jakobsmuschel, Tim Raue, Berlin, kreierte einen Eintopf von Topinambur, schwarzem Trüffel und Ente, Konstantin Filippou, Wien, kombinierte Zander mit Trüffel, Champignon und Haselnuss und Glynn Purnell, Birmingham, interpretierte Pilze à l’anglaise.

Unter anderem amüsierten sich bei der Opening Night Karlheinz Hauser, Tim Raue, Konstantin Filippou, Jenny Falckenberg, Katrin Hinrichs-Aust, Nils Behrens, Soraya Kühne, Sue Giers, Gwen Fischer, Jens Gueldner, Dirk Gueldner, Bianca Heinemann, Hilly Martinek, Sylvia Reinecke, Roland Rödermund uvm.

Noch bis Freitag, den 14. Juli 2017 erwartet der Krug Kiosk im Hamburger Stadtteil Eppendorf in der Hegestraße 28 seine Gäste. Ob zur Lunchzeit, zum Afternoon-Snack, zur Cocktail Hour oder zum spontanen und unkomplizierten Dinner, der Krug Kiosk ist der richtige Ort, um zu entspannen, die Zeit für einen Moment anzuhalten und mit allen Sinnen zu genießen. Alle drei Pilz-Gerichte werden mit passender Krug Grande Cuvée serviert und kosten jeweils inklusive einem Glas Champagner 27 €.

Krug Kiosk in Hamburg Eppendorf

Hegestraße 28, 20251 Hamburg

Öffnungszeiten: Mittwoch, den 12. Juli bis Freitag, den 14. Juli

Von 11.30 bis 22 Uhr durchgehend

(Quelle: Moët Hennessy Deutschland GmbH / Photos by Franziska Krug/Getty Images for Krug)