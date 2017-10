Absolut Uncover – Die neue Limited Edition von Absolut Vodka

Absolut Vodka steht seit vielen Jahrzehnten für Pop-Art, Nightlife und kreatives Design. Mit der Limited Edition Absolut Uncover, die ab dem 01. Oktober im Handel verfügbar ist, stellt die Marke genau das wieder einmal unter Beweis.

Das außergewöhnliche Design der Uncover Edition ist interaktiv: Die Flasche wird zunächst ausgepackt – wie ein kreativ verpacktes Geschenk. Erst danach kommt die ikonische Absolut Flasche zum Vorschein. Bei der Gestaltung haben sich die Designer von Absolut Vodka von der Faszination des Nachthimmels inspirieren lassen. „Jede Nacht ist eine Nacht der unbegrenzten

Möglichkeiten. Diesen Gedanken haben unsere Designer sehr anschaulich zum Ausdruck gebracht. Das passt geradezu perfekt zu unserem Motto «Make your Nights #ABSOLUTNIGHTS»“, so David Meisser, Team Leader Brand Management Absolut. Das Auspacken der Flasche wird so zum Startschuss für die Party bzw. der Beginn des unendlich vielseitigen Nachtlebens.

Neue Akzente – rund um die ikonische Kult-Flasche

Innovative und limitierte Editionen sind bei Absolut Vodka inzwischen zu einer erfolgreichen Tradition geworden. So präsentierte die Premium-Marke in den letzten Jahren u.a. die Editionen «Absolut Facet» oder auch «Absolut Electrik». In 2017 setzt Absolut Uncover jetzt neue Akzente: Durch die stylische Umverpackung wird das Öffnen der ikonischen Flasche zu einem kleinen Ritual. Vollendet wird diese Limited Edition durch den auffallenden Aufdruck, der unter der Umverpackung ausgepackt wird und die limitierte Auflage so zu einem echten Sammlerstück macht.

Von der Geschenkidee bis zum Signature Drink

Die neue Limited Edition eignet sich besonders als Geschenk, da eine außergewöhnlich schöne Verpackung bereits inklusive ist. Zum Verkaufsstart im Handel ab Anfang Oktober empfiehlt Absolut Vodka die zwei Signature Drinks Absolut Soda und Absolut Cosmow Mule. Auch diese spiegeln das Konzept wider: Sie sind facettenreich und überraschend.

ABSOLUT UNCOVER: DIE COCKTAILS ZUM LAUNCH DER LIMITED EDITION

Absolut Soda

4 cl Absolut Vodka

Sodawasser

1 Scheibe Limette

Mixanleitung: Ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen, Absolut Vodka dazugeben und mit Sodawasser auffüllen. Danach mit Limette garnieren.

Absolut Cosmow Mule

4 cl Absolut Vodka

3 cl Cranberrysaft

Ginger Beer

1 Scheibe Orange



Mixanleitung: Ein Longdrinkglas mit Eiswürfeln füllen. Absolut Vodka und Cranberrysaft hinzugeben und mit Ginger Beer auffüllen. Danach mit Orange garnieren.

(Quelle/Bilder: Pernod Ricard Deutschland)