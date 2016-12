Genieße Wein: Wie Wein Weihnachten zu etwas Besonderem macht

Lange ist es nicht mehr hin und Weihnachten steht wieder einmal vor der Tür. Draußen leuchten die Lichterketten um die Wette und drinnen werden die ersten Vorbereitungen für das alljährliche Weihnachtsdinner getroffen. Top Thema Nummer eins, wie jedes Jahr, die Frage nach dem perfekten Festtagsmenü und welcher Wein mit welchen Speisen harmoniert. Zum Rotwein Geflügel? Oder verfälscht Rotwein weißes Fleisch zu sehr? Rundet Weißwein Hähnchen ab oder macht Weißwein weißes Fleisch grundsätzlich genießbarer? Rotwein online bestellen, oder lieber im Laden kaufen? All diese Fragen schwirren in den Köpfen der Festtagsköche umher und machen die Planung des perfekten Abends nicht zwangsläufig einfacher.

Bettina Moore, Gründerin und Inhaberin von Genieße Wein, hat es sich zur Aufgabe gemacht genau diesen Wein-Problemen den Kampf anzusagen. Denn wer Unterstützung bei der Suche nach dem idealen Tropfen braucht, ist in ihrem Online Shop Genieße Wein genau richtig. Hier können Rotwein, Weißwein, Schaumwein und Co. online erworben werden – ganz egal, ob aus Frankreich, Italien oder Österreich. Seit Oktober 2015, der Gründung von Genieße Wein in Moosinning bei München, stehen bei der der passionierten Sommelière die Maxime Tradition, Qualität und Nachhaltigkeit an oberster Stelle und werden im Online Shop großgeschrieben. Denn hier sollen Weinliebhaber die Möglichkeit haben die besten und einzigartigen Weine von Winzern aus ganz Europa ergattern zu können. Satten Rotwein online bestellen oder leichten Weißwein online bestellen, wird hier den Liebhabern der edlen Reben einfach gemacht.

Auch welche Sorte Wein das Weihnachtsessen abrundet, kann im Online Weinhandel gefunden werden, denn das Beratungschatfenster auf der Internetseite bietet die Möglichkeit, wann immer Fragen aufkommen, diese von der Weinexpertin beantwortet zu bekommen. Fragen wie, kann Wein Nudeln geschmacklich unterstützen und bringt Wein Nachtisch auf eine besondere Weise hervor, werden sachkundig wie auch professionell beantwortet. Alle Weintipps für das perfekte Weihnachtsmenü und ein herrlich, weihnachtliches Glühweinrezept können hier gefunden werden: www.geniessewein.de/blog

(Quelle/Bilder: Münchner Marketing Manufaktur GmbH)