Abenteuer Scotch Whisky: Keiner wie jeder andere

Die Scotch Malt Whisky Society ist ein internationaler Members-Club für Whisky-Liebhaber. Herzstück der SMWS ist ein Tasting-Panel aus Experten in Edinburgh, das begehrte Einzelfässer der besten Scotch Whisky-Destillerien auswählt und in eigener Abfüllung vertreibt. Ab sofort ist die online Plattform in deutscher Sprache verfügbar und lokale Experten stellen im Rahmen von nationalen Tasting-Events die monatlich neu erscheinenden Qualitäten vor. So können Mitglieder der Society die begehrten Sammlerstücke bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart erwerben und Nicht-Mitglieder in die außergewöhnliche Welt der Einzelfassabfüllungen eintauchen.

Alle Einzelfassabfüllungen der Scotch Malt Whisky Society sind einzigartig und haben doch vieles gemeinsam: Sie werden von einem passionierten Tasting-Panel in 12 verschiedene „Geschmacksprofile“ kategorisiert und in Fass-Stärke, ohne jeglichen Zusatz von Wasser oder Farbstoffen, in die ikonische grüne Flasche der SMWS abgefüllt. Die Auswahlkriterien sind dabei einfach, Qualität und Einzigartigkeit. Bei der Bewertung der verschiedenen Single Malts ist den Experten Alter, Herkunft oder Fasstyp unbekannt, womit der optimale Zeitpunkt für die Abfüllung gewährleistet wird – unabhängig ob jung oder alt, Highland oder Lowland, aus dem Sherry-Fass oder Ex-Bourbon. Das Resultat sind Whiskys, die oftmals überraschen und die große Vielfalt der Destillations-Kunst aufzeigen.

Um ihren Mitgliedern das abenteuerliche Erlebnis eines gemeinsamen SMWS-Tastings zu ermöglichen, lädt die Society ab sofort in Zusammenarbeit mit nationalen Spirituosen-Experten zu monatlichen Tastings. Peter Eichhorn/ Berlin, Andreas Till/ München, Chris Rickert/ Hamburg, Steffen Goubeaud/ Frankfurt und Paul Thompson/ Köln sind Gastgeber der Veranstaltungen in ihren jeweiligen Heimatstädten. Die Gäste lernen an diesen exklusiven Abenden in wechselnden Bars die neuen Qualitäten kennen und können sich die ersten Sammlerstücke der limitierten Editionen sichern, bevor sie für andere Mitglieder erhältlich sind. Die Tastings sind jedoch nicht nur für Mitglieder der SMWS offen. Zutritt zu den Tastings haben auch Nicht-Mitglieder nach vorheriger Anmeldung über www.smws.com.

Monatlich präsentiert die Scotch Malt Whisky Society so neue erlesene Qualitäten Nur durchschnittlich 225 Flaschen einer Qualität stehen auf www.smws.com zur Verfügung. Nicht selten handelt es sich dabei um begehrte Fässer von stillgelegten Destillerien, die Connaisseuren unwiderruflich verloren geglaubte Geschmackserlebnisse bieten. Dabei verrät das Flaschen Label nichts über die Herkunft des Whiskys, sondern gibt ausschließlich über einen Zahlencode Auskunft zu Destillerie und Fass. Die Experten von SMWS entwickeln stattdessen für jede Qualität einen aussagekräftigen Namen und geben ausführliche Informationen zu den Tasting Notes auf dem Label und sicher so eine sichere Wahl beim Whisky Kauf.

Tasting Events & Mitgliedschaft

2. November, Berlin

Union Jack, Schlüterstrasse 15, 10625 Berlin

19.30 – 21.30 Uhr

3. November, Hamburg

Pfauenzimmer Taubenstrasse 13, 20359 Hamburg

18.30 – 20.30 Uhr

4. November, Frankfurt

The Tiny Cup, Mainkai 4, 60311 Frankfurt Am Main

18.00 – 20.00 Uhr

(Quelle: K-MB Agentur für Markenkommunikation GmbH)