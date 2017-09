HOLY SHIT SHOPPING 2017: Das Shopping-Highlight zur Weihnachtszeit

Auf Deutschlands größtem Designmarkt Weihnachtsgeschenke für den urbanen Gabentisch shoppen! Eine Idee, vier Städte, hunderte junge Designer mit handverlesenen Produkten und ein großartiges Publikum – das ist HOLY SHIT SHOPPING!

Mit Ironie, Kunst und Design gegen Strohsterne und Jingle Bells – Deutschlands größter Kunst- und Designmarkt geht auf Weihnachtstournee. Seit 13 Jahren stoppt die charmante Weihnachtsmarkt-Alternative in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln und verwandelt für nur ein Wochenende ungewöhnliche Locations in riesige KREATIV-KAUFHÄUSER. Die vorweihnachtliche Designplattform vereint Lifestyle-Produkte rund um Mode, Schmuck, Möbel- und Produktdesign, Kunst, Fotografie, Literatur und ausgesuchte Delikatessen mit Musik in besonderer Architektur.

HOLY SHIT SHOPPING ist der Klubabend unter den Weihnachtsmärkten. Zu den Beats der DJs lassen sich tolle individuelle Geschenke für den Gabentisch finden. Bis zu 340 Designer präsentieren sich persönlich vor Ort. Mit dem Kauf ihrer Produkte unterstützt man zudem die Kreativszene und kleine Manufakturen. Ein winterlicher Street-Food Market und diverse Bars laden nach dem Shopping ein – und mit einem Glühwein in der Hand lässt es sich ganz entspannt dem Weihnachtsstress entfliehen.

In Stuttgart feiert das HOLY SHIT SHOPPING dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum!

TERMINE HOLY SHIT SHOPPING 2017

STUTTGART 02. und 03. Dezember 2017 Phoenixhalle im Römerkastell I Naststraße 29

KÖLN 02. und 03. Dezember 2017 Sartory Säle I Friesenstraße 44 – 48

HAMBURG 09. und 10. Dezember 2017 Messehalle B1 I Eingang Nord / Karolinenstraße

BERLIN 16. und 17. Dezember 2017 ARENA BERLIN I Eichenstraße 4

ÖFFNUNGSZEITEN

SAMSTAG immer von 12:00 bis 21:00 Uhr

SONNTAG immer von 12:00 bis 20:00 Uhr

EINTRITT 5 Euro

ONLINETICKETS

www.holyshitshopping.de/tickets

HOLY SHIT SHOPPING goes ONLINE

Parallel zum vorweihnachtlichen Designmarkt-Konzept HOLY SHIT SHOPPING entsteht 2017 ein Onlineshop – eine Plattform für junges zeitgenössisches Design. Der Onlineshop präsentiert – wie auch die Veranstaltungen – Lieblingsdesigner und Künstler mit einer kleinen, aber feinen Auswahl an besonderen Produkten – stets limitiert und vom Holy Shit Shopping Team kuratiert. Der Shop ist zu finden unter www.holyshit.shop

(Quelle: HOLY SHIT SHOPPING / Titelbild: © by Rolf G. Wackenberg)