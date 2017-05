L’Oréal Professionnel Hair Fashion Night 2017: Kostenloses Haarstyling von Top-Stylisten

Einen Abend in sensationeller Atmosphäre erleben und ein professionelles Styling vom Lieblingsfriseur erhalten – L’Oréal Professionnel macht es möglich und realisiert auch in diesem Jahr ein einzigartiges, internationales Styling-Event. Die HAIR FASHION NIGHT 2017 am 17. Juni zelebriert die Schönheit der Frauen und das besondere Verhältnis einer Kundin zu ihrem Friseur und Stylisten.

In 30 Ländern der Welt werden Frauen vom 15. bis 17. Juni zu einer Beratung und kostenlosem Haarstyling durch einen L’Oréal Professionnel Top-Stylisten eingeladen. Ganz gleich, ob in einer der Metropolen der Welt oder aber in einem der tausend partizipierten regionalen Friseursalons: Trend-Looks, wie die Venus Waves, der Front Braid oder aber der Sophisticated Ponytail stehen im Mittelpunkt der HAIR FASHION NIGHT, ebenso wie die neuesten L’Oréal Professionnel Produkte, die unter besten Freundinnen im Lieblingssalon entdeckt werden können.

Mehr als 15.000 Frauen – über 1.000 Salons: Die HAIR FASHION NIGHT in Deutschland

Der Düsseldorfer Salon BLUSH HOUR von Tolga Güner und Stéfan Illenseer im angesagten Medienhafen, ist einer von hunderten Friseursalons in Deutschland, die am 17. Juni ab 16 Uhr ihre Türen öffnen, um bestehenden und neuen Kunden angesagte Trendlooks zu zaubern und mit ihnen und Kollegen einen einzigartigen Abend zu erleben.

Gemeinsam mit 30 anderen Ländern zelebrieren mehr als 1.000 L´Oréal Professionnel Salons in Deutschland vom 15. bis 17. Juni die Themen Haare und Fashion. So auch in Ländern wie Großbritannien, Spanien, Italien, USA, Dänemark oder Südamerika – L`Oréal Professionnel feiert mit Top-Stylisten, Kunden und Neukunden die größte je da gewesenen Beauty-Nacht, inklusive kostenloser professioneller Haar-Analyse, kostenlosem Haarstyling mit Trendlook und einem Gutschein für die nächste Coloration – Spaß, Musik, Drinks, Selfies, Hairfies und eine fantastische Atmosphäre im Salon garantiert!

Und so einfach ist die Anmeldung: Auf der Internetsete www.hairfashionnight.de findet man alle Salons, die sich an der Hair Fashion Night beteiligen. Hier kann man direkt seinen 20-minütigen Stylingtermin online in dem L`Oréal Professionnel-Salon in der Nähe vereinbaren.

Inspiration für den Abend mit der Style My Hair App

Als Inspiration des Ganzen dient die Style My Hair App, die erste App aus dem Hause L´Oréal Professionnel für ein virtuelles Make-Over der Haare. Aus 10 angesagten IT-Looks kann die Kundin an dem Abend ihren Lieblingslook auswählen und der Friseur zaubert ihr diesen Look mit den Styling-Produkten von L`Oréal Professionnel. Im Anschluss kann die Kundin ihren Look bequem auf Social Media teilen. Hashtags: #lorealprode #HFNight #HFNightDe @Lorealpro

(Quelle/Bilder: L´Oréal Professionnel)