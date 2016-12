L´Oréal Professionnel FRENCH BROWNS: Französisch Chic zum Fest

Der französische Chic: Ein mühelos eleganter Stil, sanftes feminines Make-Up sowie eine natürlich wirkende brünette Haarfarbe! BRAUN ist nicht nur der aktuelle Star in der Mode und Make-Up Welt, sondern auch die Trendhaarfarbe der diesjährigen Herbst/Winter-Saison. Auch Alessandra Ambrosio, internationales Gesicht von L’Oréal Professionnel, zeigt sich von der Farbe begeistert und trägt diesen Winter das Pariser Brünett. MAJIREL kreiert diesen leichten, schicken Look mit einer Palette natürlicher Brauntöne. Mit der Trendtechnik Sombré und DIA RICHESSE HI-VISIBILITY lassen sich zudem glamouröse Gold-Reflexe ins Haar zaubern. Die FRENCH BROWNS Must-have Nuancen sind ab November 2016 in allen L’Oréal Professionnel Salons erhältlich!

FRENCH BROWNS: Mit Smartbond zur maximalen Farbintensität und Sicherheit!

Trend- und Stilbewusstsein zeichnen das besondere Verhältnis der Französin zur Mode aus. Wie keine andere schafft sie es, ihren eleganten Stil mühelos und natürlich wirken zu lassen. Ein Attribut, das auch ihre Haarfarbe auszeichnet: Mit ihrem natürlich gefärbten Braun setzt sie ihre Persönlichkeit wunderbar in Szene und zieht so alle Blicke auf sich.

Inspiriert vom französischen Chic präsentiert L’Oréal Professionnel harmonisch abgestimmte FRENCH BROWNS Nuancen, die den perfekten französischen Look zaubern. Mit dem neuen Additiv Smartbond (seit September 2016 in L´Oréal Professionnel-Salons erhältlich) wird zusätzlich die Haarfaser bereits beim Colorieren gezielt geschützt und gekräftigt – für mehr Glanz und eine deutliche Strukturverbesserung vom Ansatz bis in die Längen und Spitzen. Es ist somit die ideale Basis für einen perfekt stilvollen French Brown Look, der bei einer gesunden Struktur des Haares deutlich länger und besser hält! Die Kosten pro Anwendung variieren, je nach Colorationspreis im Salon.

Stilsicher durch die kalten Wintertage – Mit French Girl Hair

Offenes, welliges Haar und natürlicher Glanz zeichnen den French Look aus. Für ein professionelles französisches Styling sorgen TECNI.ART French Girl Hair MESSY CLICHÉ und FRENCH FROISSÉ. Das Styling-Spray MESSY CLICHÉ mit Haltegrad 1 wurde speziell für feines Haar entwickelt und schenkt dem Haar lässige Wellen in den Längen und Spitzen sowie einen wunderbar glamourösen Glanz. FRENCH FROISSÉ mit Haltegrad 2 ist die Styling-Creme für kräftiges Haar. Sie sorgt für eine wilde Textur in den Längen und Spitzen. Mit Hilfe von French Girl Hair gelangt somit wieder Form und Textur in das von der Winterkälte angegriffene Haar (je 150 ml, ca. 20 Euro).

Die FRENCH BROWNS Nuancen sind ab November 2016 exklusiv in L’Oréal Professionnel-Salons erhältlich. Weitere Informationen und Salonfinder unter www.loreal-professionnel.de.

(Quelle/Bilder: L’Oréal Professionnel)