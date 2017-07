NEU von Herbal Essences: Premium-Haarpflegelinie pure:renew

Mehr als 45 Jahre nach ihrer Einführung als erste von der Natur inspirierte Haarpflegemarke präsentiert Herbal Essences einen Meilenstein in ihrer Markengeschichte: Die neue Premium-Pflegelinie pure:renew. Ab August 2017 wird die Serie in sieben unwiderstehlichen Varianten und Düften erhältlich sein, die das Beste aus Natur und Wissenschaft vereinen. Angereichert mit natürlichen Inhaltsstoffen wie etwa marokkanischem Arganöl oder Kokosmilch, enthält jede Variante eine innovative Formulierung mit Histidin, Aloe Vera und Seetang. Die antioxidativ wirkenden Produkte sind frei von Parabenen und Farbstoffen, pflegen das Haar und geben ihm Geschmeidigkeit und Lebendigkeit zurück. Mit pure:renew bietet Herbal Essences Produkte für Verbraucher an, die auf natürliche Inhaltsstoffe Wert legen, jedoch keine Kompromisse in der Pflegeleistung eingehen wollen. Die Natur war und ist für Herbal Essences eine wichtige Inspirationsquelle. Für das Flaschendesign heißt es „Back to the roots“: Die pure:renew Pflegelinie orientiert sich in ihrer Gestaltung an dem früheren, für Herbal Essences charakteristischen Look.

Welche Frau träumt nicht von gesund glänzendem Haar voller Leben, das auch noch wunderbar duftet? Die neue Premium-Pflegelinie Herbal Essences pure:renew enthält sowohl unwiderstehliche Düfte als auch die neuesten Erkenntnisse aus der Antioxidantienforschung: Alle Produkte der neuen Pflegelinie beinhalten einen antioxidativen Komplex mit Histidin, Aloe Vera und Seetang. Das Antioxidans Histidin, eine natürliche Aminosäure und Bestandteil der Haarfaser, ist dabei entscheidend für die Beseitigung von freien Radikalen und unterstützt den Schutz von Zellen im Haar.

„Unsere Wissenschaftler lassen sich seit jeher von der Natur inspirieren. Es ist immer wieder spannend, unsere neuesten Formulierungen mit natürlichen Inhaltsstoffen noch weiter aufzuwerten“ , so Rachel Zipperian, Wissenschaftlerin bei Herbal Essences. „Freie Radikale sind die Hauptursache für glanzloses Haar. Durch die Formulierung in Herbal Essences pure:renew wird das Haar mit Antioxidantien versorgt und bei jeder Anwendung gepflegt.“

Das Ergebnis: Die antioxidativ wirkenden Produkte geben dem Haar Geschmeidigkeit und Lebendigkeit zurück, wie von Mutter Natur vorgesehen.

Die Herbal Essences pure:renew Serie umfasst sieben Systempflegen aus Shampoo und Pflegespülung, die auf bestimmte Haarbedürfnisse zugeschnitten sind, wie z. B. die Variante Repair mit marokkanischem Arganöl für geschädigtes Haar oder die Variante Hydrate mit Kokosmilch für trockenes und brüchiges Haar. Die Varianten verleihen jedem Haartyp schönes, gesundes Haar voller Leben.

VON DER NATUR INSPIRIERTE DUFTERLEBNISSE FÜR JEDEN TAG

Mit pure:renew möchte Herbal Essences kleine Auszeiten schaffen, Lebendigkeit in unser Haar und mehr Leben in unseren Alltag bringen. Gerade als moderne Frau in einer virtuellen Welt läuft unser Leben oft auf Computern und Smartphones ab. Die damit verbundenen alltäglichen Dinge hindern uns daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wir posten, liken und kommentieren immer mehr und riechen, fühlen und genießen das eigentliche Leben immer weniger. Die Herbal Essences pure:renew Pflegeserie möchte die Gelegenheit bieten, wieder einmal abzuschalten, in die Natur einzutauchen und Momente der Freude zu genießen. Von der Natur inspiriert, führt jede Variante auf eine Sinnesreise und lädt ein, Leben in unser Haar und in unseren Alltag zu lassen. Top-Parfümeure haben für jede Herbal Essences pure:renew Variante eine sinnliche, unvergessliche, von der Natur inspirierte Duftnote entwickelt, die jede Anwendung zu einem einmaligen Dufterlebnis macht.

Die komplette Herbal Essences pure:renew Premium-Serie ist ab August 2017 erhältlich. Sie ergänzt das bestehende Herbal Essences Basis-Sortiment, welches ab August 2017 ebenfalls in einem neuen Design erhältlich ist.

(Quelle/Bilder: P&G Beauty Markenkommunikation / Titelbild: AdinaVoicu by CC0)