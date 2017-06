O’Zopft is! mit der neuen Pantene Pro-V 3 Minute Miracle Pflegespülung

Mehr als 25 Millionen Frauen weltweit können nicht irren – so groß ist bereits die Fangemeinde der neuen Pantene Pro-V 3 Minute Miracle Pflegespülung. Ab August holt Pantene Pro-V das mit 14 Beauty– und Innovationsawards ausgezeichnete Pflegewunder nun endlich nach Deutschland und auf die Wiesn. Hier sorgt die Pflegespülung für perfekte Oktoberfestzöpfe, wenn es wieder heißt: „O’Zopft is!“ Denn erst mit starkem und gesund glänzendem Haar kommen Flechtfrisuren richtig zur Geltung. Mit der Kraft einer Kur für die tägliche Anwendung gleicht die neue 3 Minute Miracle Pflegespülung von Pantene Pro-V Haarschäden der letzten 3 Monate in nur 3 Minuten aus. So sieht das Haar perfekt aus, ohne dass unerwünschter Spliss im Zopf absteht – ein wahres Wiesn-Wunder!

Auf dem größten Volksfest der Welt sind neben den angesagtesten Dirndl-Trends Flechtfrisuren das perfekte Accessoires. Fliegende Haare oder trockene Spitzen sind ein No-Go für jeden Oktoberfestzopf. Die neue 3 Minute Miracle Pflegespülung ist das Wiesn-Wunder für den perfekten Zopf, denn sie enthält 2 x mehr Pflegestoffe als herkömmliche Pflegespülungen und hilft, Haarschäden der letzten 3 Monate in nur 3 Minuten auszugleichen. Zudem beugt sie geschädigten Spitzen sowie Frizz vor.

Smarte Technologie für starke Zöpfe

Dr. Jeni Thomas vom Pantene Pro-V Hair Research Institute erklärt die Technologie der neuen 3 Minute Miracle Pflegespülung, die das Haar verbessert: „Die 3 Minute Miracle Formel ist mit aktiven Antioxidantien und auffüllenden Lipiden angereichert. Oxidativer Stress wie beispielsweise UV-Licht ist etwas, womit das Haar jeden Tag konfrontiert wird und was zum Verlust dieser Lipide führt. Sie sind die natürlichen Öle des Haares und spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die Stärke der Haare geht. Sie polstern die Proteinstruktur auf, um der Haarfaser mehr Elastizität und Beweglichkeit zu verleihen. Die neue Formel setzt aktive Nährstoffe frei, während die stärkenden Lipide sich im Haarkern verbreiten und die Mikroporen auffüllen. Dies ist der Schlüssel zur Stärkung der Haare, ohne die Oberfläche mit überschüssigen Inhaltsstoffen zu belasten. Das Ergebnis: Das Haar fühlt sich weich an, glänzt und ist sichtbar gesünder ohne Schwere-Gefühl.“

Palinas Geheimnis für starke Oktoberfest-Zöpfe

Auch für Pantene Pro-V Markenbotschafterin Palina Rojinski ist gesundes, glänzendes Haar sehr wichtig. Für die Berlinerin sind tolle Flechtfrisuren ein absolutes Muss auf dem Oktoberfest.

Sie verrät das Geheimnis für den perfekten Zopf: „Die Gesundheit und der Glanz der Haare ist bei Flechtfrisuren das Wichtigste. Denn besonders bei Wiesn-Zöpfen ist es unschön, wenn kaputte Haare abstehen oder das Haar stumpf aussieht. Damit meine Haare bestens vorbereitet sind, benutze ich die neue 3 Minute Miracle Pflegespülung von Pantene Pro-V nach jeder Haarwäsche. Sie stärkt mein Haar und ist eine ideale Basis für schöne und gesund glänzende Zöpfe – mein Wiesn-Wunder.“

Die Pantene Pro-V 3 Minute Miracle Pflegespülung ist ab August in vier Varianten im Handel erhältlich: Repair & Care, Glatt & Seidig, Volumen Pur und Color Protect. Pantene Pro-V Produktempfehlungen 3 Minute Miracle Pflegespülung: Repair & Care, Volumen Pur, Glatt & Seidig und Color Protect 150 ml, UVP: 2,95 € UVP

