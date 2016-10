Pantene Pro-V Warrior-Zopf: Schöne Zöpfe lügen nicht!

Bald ist es wieder so weit und die Festtagssaison steht vor der Tür – Familienfeiern, Silvester- und Weihnachtspartys füllen den Kalender. Für den glamourösen Auftritt braucht man natürlich auch die richtige Festtagsfrisur. Doch ausgerechnet im Winter ist unser Haar besonders vielen schädlichen Einflüssen ausgesetzt: kalte, feuchte Luft im Freien, warme, trockene Heizungsluft drinnen und mechanische Reibungen dank Schal und Mütze. Dazu kommt noch regelmäßiges Stylen und Föhnen für die perfekte Frisur. Das Ergebnis sind meist trockene und strapazierte Haare mit geschädigten oder splissigen Spitzen. Wer allerdings einen eleganten Zopf oder Knoten in der Weihnachtszeit tragen möchte, braucht gesundes, starkes Haar, das glänzt. Abstehende, splissige Härchen zerstören jede noch so schöne und aufwendige Frisur.

Die richtige Systempflege für jeden Haartypen

Pantene Pro-V hat für jeden Haartypen die richtige Systempflege: So repariert Pantene Pro-V Repair & Care geschädigtes und strapaziertes Haar. Für Fülle und Glanz bei feinem Haar sorgt Pantene Pro-V Volumen Pur, während Pantene Pro-V Glatt & Seidig trockenes und sprödes Haar pflegt und effektiv gegen Frizz wirkt. Die Pantene Pro-V 1 Minute Wunder-Ampulle repariert Schäden von bis zu sechs Monaten in nur einer Minute und sollte einmal wöchentlich anstelle der Pflegespülung angewendet werden.

Jeder Look beginnt mit der richtigen Pflege

Pantene Pro-V Haarexperte Sacha Schütte weiß, wie wichtig die richtige Haarpflege für tolle Frisuren ist: „Zöpfe und Knoten sind auch in dieser Saison nicht wegzudenken und der Trend für alle Feierlichkeiten. Ein Look beginnt aber immer bei der Haarpflege. Ein elementarer Schritt ist die Verwendung einer Pflegespülung nach jeder Haarwäsche. Diese sorgt für Glanz, Kämmbarkeit und Geschmeidigkeit. Außerdem beugt sie Stylingschäden vor – solange sie regelmäßig angewendet wird. Einmal die Woche noch eine Haarkur statt der Pflegespülung und das Haar ist perfekt auf die Festtagssaison vorbereitet!“

Festtags-Look „Warrior-Zopf“ zum selber machen

Dieser tolle Zopf ist perfekt für die großen Partys: Er wirkt stark und selbstbewusst – der Blickfang auf jeder Weihnachts- oder Silvesterfeier. Und mit ein bisschen Übung kann er ganz einfach nachgeflochten werden.

Step 1 : Kleine, abstehende Härchen sind bei diesem Zopf absolut fehl am Platz. Gepflegtes, gesund glänzendes Haar ist die Voraussetzung für den Warrior- Zopf. Einmal die Woche sollte daher eine Kur (z. B. Pantene Pro-V 1 Minute Wunder-Ampulle) angewendet werden. Sprödes und geschädigtes Haar wird gepflegt und Haarschäden von bis zu sechs Monaten werden repariert.

Step 2 : Nach der Haarwäsche das Haar komplett trocken föhnen und drei kleine, gleich große Strähnen mittig am Oberkopf abteilen. Wichtig: Dazu eng am Oberkopf beginnen und die Strähnen schön straff halten.

S tep 3 : Die rechte Strähne unter die mittlere legen, sodass diese nun in der Mitte liegt. Anschließend die linke Strähne unter die mittlere legen. Die linke Strähne ist nun in der Mitte.

Step 4: Nun eine weitere Haarsträhne von der rechten Seite aufnehmen und der rechten Strähne zufügen. Anschließend diese unter die mittlere Strähne legen. Auf der linken Seite eine Haarsträhne aufnehmen und der linken Strähne zufügen und unter die mittlere legen.

Extra-Tipp: Diese Schritte wiederholen, bis an beiden Seiten keine Haare mehr übrig sind. Anschließend den Zopf fertig flechten, indem die Strähnen jeweils untereinandergelegt werden, und mit einem durchsichtigen Haargummi befestigen.

(Quelle/Bilder: P&G Beauty)