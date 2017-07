REDKEN Beach Envy Volume für lässigen Beach Spirit

We want Volume! Über 50% der Frauen wünschen sich fülligeres Haar. Doch Volumen ist nicht gleich Volumen! Die einen lieben es glamourös und träumen von perfekt frisiertem Big Hair. Die anderen setzen auf rebellisch-natürliches und sexy-texturiertes Volumen wie nach einem Tag am Strand. Die REDKEN News HIGH RISE VOLUME und BEACH ENVY VOLUME sind perfekt auf die unterschiedlichen Ansprüche an voluminöses Haar zugeschnitten. Bleibt die Frage: Do you go big or beachy? Die REDKEN Neuheiten sind ab April 2016 exklusiv in REDKEN Salons erhältlich.

Let’s feel sexy, beautiful and sensual

Voluminöses, fülliges Haar verleiht das gewisse Etwas, schenkt Selbstbewusstsein, eine Extra-Portion Glamour oder weckt die rebellisch-coole Seite einer Frau. Ganz gleich welcher Anspruch an einen voluminösen Look gestellt wird, REDKEN hat mit den Produkt-News HIGH RISE VOLUME und BEACH ENVY VOLUME die Lösung!

HIGH RISE VOLUME ist die perfekte Pflege für die kontrollierte Kundin, die sich maximales Big Hair wünscht, das absolut tadellos gestylt ist und für den perfekt frisierten Volume-Look steht – glamourös und sophisticated! Die neue Technologie FILLOXANE penetriert tief in die Haarfaser, vergrößert den Haardurchmesser und spendet von Anwendung zu Anwendung mehr Volumen. HIGH RISE VOLUME basiert zudem auf pflegenden Polymeren. Diese geben dem Haar absolut kontrollierbare Fülle und spenden sensationelles Volumen.

Die Pflegelinie für perfekt glamouröse Red Carpet-Looks besteht aus HIGH RISE VOLUME Shampoo, Conditioner und Duo Volumizer. Shampoo und Conditioner verleihen dem Haar eine wunderbare Haarfülle und maximales Volumen dank FILLOXANE und pflegenden Polymeren. Die volumengebende Creme Duo Volumizer mit Lifting-Effekt verbleibt im Haar und sorgt für perfekt kontrollierte Big Hair Styles!

High Rise Volume Shampoo; 300 ml, ca. 19,90 €

High Rise Volume Conditioner; 250 ml, ca. 19,90 €

Hight Rise Duo Volumizer; 150 ml, ca. 27,50 €

Für mega-texturiertes, sexy Volumen wie frisch vom Strand, sorgt die neue Linie BEACH ENVY VOLUME von REDKEN. Maximale Bewegung, Fülle und eine sinnliche Textur ist mit den Produkt-Highlights im Handumdrehen garantiert – so geht Beachy Volume! Shampoo und Conditioner sorgen dank FILLOXANE und texturierenden Mineralien und Latex-Polymeren für verführerisch-cooles und umwerfend natürliches Volumen. Die neue Technologie FILLOXANE penetriert tief in die Haarfaser, vergrößert den Haardurchmesser und spendet mit und mit mehr Volumen. Das neue Volume Wave Aid auf Mineralienbasis schenkt dem Haar zudem sinnlich-sanfte Beach-Wellen und eine rebellische Textur. Natural volume for natural girls!

Beach Envy Volume Shampoo; 300 ml, ca. 19,90 €

Beach Envy Volume Conditioner; 250 ml, ca. 19,90 €

Beach Envy Volume Wave Aid; 125 ml, ca. 27,50 €

Die neue REDKEN Neuheiten sind ab April 2016 exklusiv bei REDKEN-Friseuren erhältlich. Weitere Infos zu REDKEN und Salonfinder unter www.redken.de

(Quelle/Bilder: REDKEN 5TH AVENUE NYC)