REDKEN Haarpflege-Revolution: RCT Protein Complex + MEGA MASKS

Haircare at it’s best! REDKEN revolutioniert die drei beliebtesten Haarpflegeserien ALL SOFT, EXTREME und COLOR EXTEND MAGNETICS dank des absolut fortschrittlichen RCT Protein Complexes und erweitert sie um die sensationellen MEGA MASKS! Das Ergebnis: Ein maßgeschneidertes Haarpflegekonzept, das die Vorteile einer Tiefenpflege mit denen eines Care Extenders verbindet und das Haar bis tief in die Haarfaser und vom Ansatz bis zu den Spitzen mit der Pflege versorgt, die es braucht. Die Innovationen von REDKEN sind ab Februar 2017 exklusiv in REDKEN Salons erhältlich!

Looking for a new era of deep condition? Mit den innovativen MEGA MASKS erweitert REDKEN seine Bestseller-Pflegeserien um drei legendäre Treatments. Angereichert mit dem neuen RCT Protein Complex sorgt das Zwei-Kammer-System der Produktinnovationen für maßgeschneiderte Tiefenpflege für bis zu drei Haarwäschen! In nur einem Produkt bieten die neuen MEGA MASKS gleich zwei Formulierungen, die bis zu drei Tagen intensive Pflege verleihen! Während die Rezeptur in der äußeren Kammer die langanhaltenden Benefits eines Care Extenders verleiht, spendet die Formulierung der inneren Kammer dem Haar die Tiefenpflege einer Maske.

Ab sofort überzeugen die drei Haircare-Linien ALL SOFT, EXTREME und COLOR EXTEND MAGNETICS nicht nur mit einem neuen Produktdesign, sondern auch mit einer optimierten Rezeptur. Der neue RCT Protein Complex (R-Root, C = Core, T = Tip) liefert eine maßgeschneiderte Pflege für Ansatz, Haarlängen und Spitzen. Während Soja Protein für Struktur am Ansatz sorgt, hilft Arginin den Zustand des Haares in der Mittelpartie zu verbessern. Der Inhaltsstoff Sepicap ist für einen gepflegten Look der Spitzen verantwortlich.

ALL SOFT ist die perfekte Pflegelösung für trockenes, brüchiges Haar! Mit dem neuen RCT Protein Complex erhält das Haar maßgeschneiderte Pflege für Ansatz, Haarlängen und Spitzen. Das ALL SOFT SHAMPOO reinigt und pflegt trockenes, brüchiges Haar und sorgt dank des All Soft Care Systems mit Omega-6 und Argan Öl für wunderbare Geschmeidigkeit und nährende Pflege. Das Haar glänzt, fühlt sich weich an und lässt sich leicht frisieren. Der ALL SOFT CONDITIONER entwirrt und verbessert den Zustand des Haares. Auch er beinhaltet den innovativen RCT Protein Complexes für eine maßgeschneiderte Pflege. Die neue ALL SOFT MEGA MASK ist Haar-Maske und Care Extender in einem. Das Zwei-Kammer-System sorgt in nur 3-5 Minuten für maßgeschneiderte Tiefenpflege, deren Pflegegefühl bis zu drei Haarwäschen hält, auch ohne weitere Anwendung eines Conditioners! Mit RCT Protein Complex!

EXTREME stärkt gestresstes Haar! Das EXTREME SHAMPOO mit RCT Protein Complex schenkt dem Haar maßgeschneiderte Pflege für Ansatz, Haarlängen und Spitzen. Der Fortifying Complex mit Proteinen und Ceramiden schützt und stärkt das Haar. Das Haar sieht gesund aus und schenkt der Haaroberfläche neuen Glanz. Der EXTREME CONDITIONER mit RCT Protein Complex und Fortifying Complex entwirrt, stärkt gestresstes Haar und spendet strahlenden Glanz. Die neue EXTREME MEGA MASK ist die optimale Tiefenpflege für gestresstes Haar. Dank des innovativen Zwei-Kammer-Systems beinhaltet die neue MEGA MASK zwei Formulierungen in nur einem Produkt. Das Haar wird bis tief in die Haarfaser mit nährender Pflege versorgt. Dank der Wirkung eines Care Extenders bleibt auch das Pflegegefühl bis zu drei Haarwäschen erhalten, auch ohne zusätzlichen Conditioner bei den nächsten Haarwäschen! Mit dem RCT Protein Complex für maßgeschneiderte Pflege von Ansatz über die Haarlängen bis zu den Spitzen! Einfach nach der Haarwäsche 3-5 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen.

Dank des neuen RCT Protein Complexes erhält ab sofort auch coloriertes Haar ultimative Farbbrillianz, Stärke und Lebendigkeit! Die Pflegeserie COLOR EXTEND MAGENTICS mit dem Charge-Attract-Complex und Amino-Ionen bildet einen Schutz um die Haarfaser für maximale Farbtiefe und optimal gestärktes, lebendiges Haar, das irisierend glänzt. Das COLOR EXTEND MAGNETICS SHAMPOO reinigt und stärkt coloriertes Haar und sorgt für eine langanhaltende Farbtiefe. Der COLOR EXTEND MAGNETICS CONDITIONER entwirrt und kräftigt coloriertes Haar und spendet strahlenden Glanz. Die neue COLOR EXTEND MAGNETICS MEGA MASK mit RCT Protein Complex spendet maßgeschneiderte Pflege für Ansatz, Haarlängen und Spitzen und sorgt dank seiner zwei Formulierungen in nur einem Produkt für langanhaltende Pflegeresultate bis zu drei Haarwäschen!

Shampoo, 300 ml, VK ca. 20,70 Euro

Conditioner, 250 ml, VK ca. 20,70 Euro

MEGA MASKS, 200 ml, VK ca. 39,90 Euro

Die Neuheiten sind exklusiv bei REDKEN-Friseuren erhältlich. Weitere Infos zu REDKEN und Salonfinder unter www.redken.de

(Quelle/Bilder: REDKEN 5TH AVENUE NYC / Titelbild: AdinaVoicu by CC0)