REDKEN No Blow Dry: Hitzefrei für die Haare

Dein Haar braucht hitzefrei? Keine Zeit zum Föhnen? Oder wünscht Du Dir einfach einen lässigen It-Girl-Style? Egal warum, die neuen No Blow Dry Air Stylers von REDKEN sorgen für einen unkomplizierten, natürlichen Look – ganz ohne Föhnen. Mit der Kampagne für No Blow Dry stellt REDKEN ein neues Gesicht für seine Styling-Serie vor: Model und Muse Sara Cummings zeigt in zwei casual Looks ihre Wandelbarkeit und ihren unverwechselbar androgynen Stil.

Jede der drei No Blow Dry Formulierungen verschönert die natürliche Haarstruktur für ein müheloses und zugleich eindrucksvolles „air-dry“ Styling. Die schnell trocknenden Polymere der Air-Tex-Technologie legen sich um das Haar und kontrollieren Frizz, verkürzen die Trockenzeit und verleihen dem Haar einen gesunden Glanz.

AIRY CREAM für feines Haar

Struktur und Volumen

150 ml, 23,50 Euro (UVP)

Leichte Kontrolle und natürlicher Glanz

150 ml, 23,50 Euro (UVP)

Stärkere Kontrolle und Anti-Frizz

150 ml, 23,50 Euro (UVP)

No Blow Dry ist ab Mai 2017 exklusiv bei REDKEN Salonpartnern erhältlich. Weitere Infos zu REDKEN und Salonfinder unter www.redken.de

Inspiration. Learn better, earn better, live better.

Die Verbindung aus fachlichem Können und Kreativität von außen lässt Inspiration immer wieder neu entstehen. Daher ist für Redken die Aus- und Weiterbildung seiner Partner-Salons so wichtig und die Basis des gemeinsamen Erfolges. Die Redken Seminare und Events haben den Anspruch, die Begeisterung für Haare und den Beruf Friseur immer wieder aufs Neue zu entfachen.

Fashion. What’s happening on the street?

Wie keine andere Marke beobachtet und erlebt Redken die sich ständig verändernden Stimmungen und Eindrücke aus den Straßen New Yorks. Die amerikanische Marke greift diese Vielfalt auf, selektiert sie und interpretiert sie neu. So entsteht Street-Fashion, die der Kreativität laufend neue Impulse verleiht.

Innovation. Great stuff happens, when science hits the street.

Redken steht seit der Gründung des Unternehmens vor über 40 Jahren für die innovative Verbindung von Schönheit und Wissenschaft. Heute kombiniert Redken Kreativität und progressive Trends der Straße mit intelligenten, innovativen Technologien und bietet so professionelle Services und Produkte für zuhause und den Salon.

(Quelle/Bilder: REDKEN 5TH AVENUE NYC)