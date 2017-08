REDKEN Salonporträt: PURE more than hair

Identität schaffen – das Äußere mit dem Inneren in Einklang bringen. Das ist die Mission von PURE. Das Team rund um Mirko Schoroth modelliert den persönlichen Stil seiner Kunden heraus, lässt weg, was ihm im Weg stehen würde. „Wer sich PURE anvertraut, wird dies als inspirierendes Erlebnis wahrnehmen. Jedes Mal, wenn PURE den Unterschied zwischen Styling und Stil zelebriert.“, so der Saloninhaber.

Die Frisur allein bringt nicht die Persönlichkeit eines Menschen zum Ausdruck. Jeder Besuch bei PURE ist darum ein Ritual der umfassenden, individuellen Beratung: Welche Formensprache des Haarschnitts fügt sich harmonisch in das persönliche Erscheinungsbild? Welche Coloration unterstreicht, ohne zu dominieren? Welche Pflege-Bedürfnisse hat mein Haar? PURE ist eine Philosophie, die sich überall wiederfindet: in der klaren, entspannten Architektur des Salons, im Design des Interieurs und nicht zuletzt in der Leidenschaft jedes einzelnen Mitarbeiters.

Dazu bietet PURE all jene Leistungen, die zur Vervollkommnung des persönlichen Erscheinungsbildes unentbehrlich sind. Make-up, Maniküre, Massage, Pflege- und Styling-Produkte von REDKEN. So erfüllt PURE jedes Mal sein Versprechen: more than hair. Dazu gehört auch eine entspannte Atmosphäre – Klavierklänge entführen in eine Welt jenseits des Alltags.

Das Salonteam füllt den PURE-Gedanken mit Leben, und schafft damit eine eigene Welt aus Individualismus, fachlicher Meisterschaft und höchster Beratungsqualität. „Wir handeln nicht aus der Motivation heraus, Kritik zu vermeiden oder Lob zu ernten, sondern um das Richtige zu tun – für uns selbst, unsere Kunden, unsere Kollegen und das Unternehmen.“, so Mirko Schoroth.

PURE more than hair

Rüttenscheider Straße 169

45131 Essen

E-Mail: info@purecompany.de, Website: www.purecompany.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9–21 Uhr

(Quelle/Bilder: PR Hermanns)