B.Kettner VisoClean – Professionelle Gesichtspflege für zu Hause

Stress, Umweltverschmutzung und sich ständig verändernde Klimaeinflüsse strapazieren die Haut mehr denn je. Täglich nimmt sie unzählige verunreinigende Partikeln auf. Wird die Haut nicht regelmäßig gründlich gereinigt, verstopfen die Poren, die Haut entzündet sich. Das stellt die Kosmetik vor neue Herausforderungen: Die Reinigung muss heute intensiver sein und zugleich milder, um die Haut nicht zusätzlich zu belasten. Mit dem VisoClean Komplettset macht B.Kettner einen großen Schritt in die Zukunft der Gesichtspflege.

Komplette Pflege

Elektrische Gesichtsbürsten erobern die Beauty-Branche. Durch die gleichmäßigen hochfrequenten Bewegungen der Borsten ermöglichen sie eine sehr viel gründlichere Reinigung als das bloße Auftragen von Seife oder Gel per Hand. Doch es gibt Unterschiede: VisoClean setzt auf eine rotierende Bürste. Sie entfernt Schmutz und Unreinheiten noch gründlicher als vibrierende oder schwingende Bürsten. Komplettiert wird die Bürste durch zwei professionelle perfekt abgestimmte Reinigungsprodukte von B.Kettner: Reinigungsschaum Creamy Cleansing Foam – für die tägliche Reinigung am Morgen und am Abend – und Ultra-Gentle Peeling für das wöchentliche Tiefenreinigungs-Peeling. Die ideale Kombination für eine noch effektivere Reinigung und Pflege. Das Ergebnis überzeugt: ein frischer und strahlender Teint. Tag für Tag.

Von Profis für Kenner

„Endlich habe ich das Gefühl, meiner Haut zu geben, was sie verdient: das Beste“, schwärmt Thorunn Egilsdottir. Als Markenbotschafterin für VisoClean vertraut die luxemburgisch-isländische Sängerin und Moderatorin auf die professionelle Gründlichkeit von B.Kettner. „Vom ergonomischen Griff, der leicht in der Hand liegt und sich elegant führen lässt, über das sanfte Rotieren der Massageborsten auf den Wangen, bis hin zum zufriedenen Blick in den Spiegel: VisoClean ist mein perfekter Start in den Tag. Als wäre es vom Profi persönlich für mich entwickelt.“

Auch die Testreihen bestätigen die hohe Qualität von VisoClean: 87% der Testerinnen empfanden die Reinigung mit VisoClean gründlicher als mit anderen Markenprodukten. 70% der Testerinnen spürten bereits nach nach der Reinigung eine verbesserte Hautqualität. Ganzheitlich überzeugend ist auch das völlige Ausbleiben allergischer Reaktionen (0%).

Das VisoClean Komplettset beinhaltet: VisoClean mit Ladestation, Reinigungsbürstenaufsatz (weiß mit grauem Kranz, Hauttyp normal), Reinigungsbürstenaufsatz (weiß, Hauttyp sensitiv), BürstenkopfSchutz, Ladekabel, Benutzerhandbuch, B.Kettner Creamy Cleansing Foam (150 ml Spender), B.Kettner Ultra-Gentle Peeling (25 ml Tube), Reiseetui.

B.Kettner VisoClean Komplettset, ca. € 85,00

B.Kettner Bürstenkopf (normal oder soft) 2er Set für VisoClean, ca. € 15,00

B.Kettner Creamy Cleansing Foam, 150 ml, ca. € 15,00

B.Kettner Ultra-Gentle Peeling, 50 ml, ca. € 10,00

Weitere Informationen unter: www.bkettner.com