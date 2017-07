Beschwingte Hautpflege mit VisoVibe von B.Kettner

Das neue Multifunktionsgerät VisoVibe von B.Kettner setzt genau dort an, wo die Hautpflege beginnt: bei der täglichen Gesichtsreinigung. Es ist der wichtigste Schritt zu gesunder und schöner Haut. Die Gesichtsreinigung sollte sanft und gründlich sein. So schafft sie eine optimale Basis für die nachfolgende Pflege. Die niederfrequenten Mikrovibrationen wirken zudem hautstraffend, besonders an den faltenanfälligen Bereichen.

Mit VisoVibe hat B.Kettner ein kosmetisches Multifunktionsgerät für Heimanwender entwickelt. In winzigen schwingenden Bewegungen, sogenannten Mikrovibrationen, gleitet die Silikonbürste über das Gesicht. Die sanften abgerundeten Noppen reinigen die Haut intensiv, ohne sie zu strapazieren. Durch die niederfrequenten Schwingungen erzielt VisoVibe zugleich einen Anti-Aging-Effekt. Sie reduzieren sichtbar feine Linien und Fältchen und verjüngen somit das Aussehen. VisoVibe hat zwei Seiten. Die eine Seite richtet sich an Mischhaut und unreine Problemhaut, die andere Seite – mit extrafeinen Noppen – eignet sich für normale und sensible Haut. Zusätzlich sorgen die winzigen Impulse für eine Belebung der Haut und eine verbesserte Durchblutung. Seine optimale Wirkung entfaltet VisoVibe in Kombination mit dem perfekt darauf abgestimmten, tiefenwirksamen Reinigungsschaum Creamy Cleansing Foam.

Aufgrund ihrer kompakten Bauweise und des geringen Gewichts eignet sich die VisoVibe auch für unterwegs. Das Produktdesign orientiert sich an der Funktionalität und einer einfachen Handhabung. Die Akkulaufzeit der VisoVibe reicht für bis zu 200 Anwendungen.

B. Kettner VisoVibe Reinigungsbürste mit 50 ml Reinigungsschaum, ca. 70 Euro UVP



Die Marke

B.Kettner ist eine Qualitätsmarke für kosmetische Kleingeräte von Methode Brigitte Kettner (MBK), Köln. Seit mehr als 30 Jahren bringt die weltweit erfolgreiche, institutsexklusive Kosmetikmarke professionelle Hautpflege-Anwendungen aus dem Kosmetikstudio nach Hause. Das bedeutet für die Heimpflege innovative Lösungen auf Basis modernster biotechnologischer Forschung – optimiert für die einfache Anwendung im persönlichen Gebrauch. Sämtliche von B.Kettner entwickelten Hautpflegeprodukte sind dermatologisch getestet und ihre Wirksamkeit in Studien nachgewiesen. Produkte von B. Kettner sind ein effizienter Beitrag zum nachhaltigen Schutz und zur gesunden Pflege Ihrer Haut. Weitere Informationen unter: www.bkettner.com

(Quelle/Bilder: Weise Kommunikation)