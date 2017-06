Besserer Sex mit gestylter Intimfrisur: Wilkinson Sword Hydro Silk Bikini

Schneiden, färben, glätten: Frauen wollen, dass jedes Haar perfekt sitzt. Doch wie steht es um das Styling des Intimbereichs – ist es für Frauen genauso unerlässlich? Und legen Männer Wert darauf? Wilkinson Sword wollte es wissen und befragte in Zusammenarbeit mit YouGov über 2.000 Frauen und Männer nach ihren Vorlieben. Die Geschlechter sind sich einig: Wildwuchs ist out, der gestylte Intimbereich umso wichtiger. Das perfekte Tool für die Intimfrisur ist der neue Hydro Silk Bikini, dessen integrierter Trimmer alle individuellen Stylingwünsche erfüllt.

Ist der Sex mit gestyltem Intimbereich besser? Knapp jede vierte Frau beantwortet das mit „Ja“. Diese Meinung teilen auch 44 Prozent aller befragten Männer. Erklären lässt sich das vielleicht mit dem positiven Einfluss, den ein Intimstyling auf seine Trägerin hat: Mehr als jede zweite Frau fühlt sich mit einem gestylten Intimbereich attraktiver, denn für sie ist das Gefühl ähnlich, wie das Tragen schöner Unterwäsche. Insgesamt stylt sich bereits jede zweite Deutsche die Härchen im Intimbereich regelmäßig.

Von blitzeblank bis Wildwuchs: Wünsche ändern sich

Der natürliche Look ist immer weniger gefragt: 2009 bevorzugten noch 25 Prozent der Männer den Wildwuchs, heute sind es nur noch fünf Prozent. Aber auch damals favorisierte schon die Mehrheit der Männer Frauen, die ihre Bikinizone rasieren. Diesem Wunsch kommen heute mehr Frauen nach: Haben damals nur etwa vier von zehn Frauen regelmäßig ihren Intimbereich gestylt, legt heute jede Zweite Wert darauf.

Männer stehen auf Intimfrisuren

Wenn es nach den Männern ginge, könnten ruhig noch mehr Frauen zu Rasierer, Trimmer & Co. greifen. Zwei Drittel der Männer legen großen Wert auf eine gestylte Intimzone und knapp 60 Prozent bevorzugen Sex mit Frauen, die ihre Härchen unter den Dessous stylen. Die Mehrheit der Frauen greift dafür am liebsten zum Nassrasierer, aber fürs Trimmen der Härchen kommt bei 32 Prozent doch tatsächlich die Schere zum Einsatz – bei angesagten Styles wie Streifen und Dreiecken eher hinderlich und nicht gerade ungefährlich. Für eine perfekt gestylte Intimfrisur gibt es jetzt mit dem Hydro Silk Bikini die ideale Lösung, denn dessen integrierter Trimmer lässt alle Stylingwünsche wahr werden.

Das perfekte Tool für Intimstyling – der neue Hydro Silk Bikini

Der Hydro Silk Bikini ist ein echtes Multi-Talent: Er trimmt, rasiert gründlich und wird dem pflegenden Anspruch der sensiblen Haut in der Bikinizone gerecht. Der integrierte, wasserfeste Trimmer ist batteriebetrieben und lässt sich stufenweise auf drei verschiedene Haarlängen einstellen – die Schere ist also endgültig überflüssig. Mit dem hochwertigen Trimmer können außerdem selbst exakte Konturen gestylt werden. Da gerade die sensible Bikinizone eine extra Portion Schutz und Pflege benötigt, verfügt der Rasierer über die Vorteile der Hydro Silk Technologie: Die speziellen Klingen rasieren nicht nur sanft und gründlich, sondern schützen die Haut auch effektiv. Hydro Silk Klingen enthalten ein konzentriertes Serum mit Marine-Extrakten, das durch Wasser aktiviert wird und die Feuchtigkeitsbalance der Haut bewahrt. Zudem passen sie sich den natürlichen Konturen des weiblichen Körpers an und sorgen für eine angenehme Rasur und seidig-glatte Haut. So können auch Frauen mit sensibler Haut beruhigt ihre Härchen im Intimbereich entfernen.

Ein heißes Intimstyling mit unwiderstehlich glattem Finish ist dank dem Hydro Silk Bikini so einfach wie noch nie: Goodbye Schere!

Wilkinson Sword Hydro Silk Bikini 12,99 € UVP



(Quelle/Bilder: komm.passion GmbH)