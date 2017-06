Ein besonderes Dufterlebnis mit dem Wilkinson Intuition

Ob Sommerregen, das Lieblings-Parfum oder die ersten Frühlingsblumen: Gerüche beeinflussen die Gefühlswelt und lassen einen in Erinnerungen schwelgen. Auch Wilkinson Sword verzaubert mit dem Intuition die Sinne. Die Damenrasierer sorgen nicht nur für seidig glatte Haut, sondern machen die Rasur Dank ihres Dufts zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Keine Sinneswahrnehmung beeinflusst die Gefühlswelt des Menschen so unmittelbar wie das Riechen. Laut einer repräsentativen GfK-Umfrage fühlen sich knapp zwei Drittel der Menschen in Deutschland mit Parfüm attraktiver, mehr als jeden Zweiten macht der Duft sogar selbstbewusster. Auch Erlebnisse werden mit Gerüchen verbunden und in unserem Gehirn als Sinneseindruck abgespeichert: So versetzt uns das Aroma von frisch gebrühtem Kaffee gedanklich direkt auf die Piazza del Popolo in Rom, der Duft von Kokosmilch erinnert uns an laue Sommernächte am Strand von Maui und Lavendel lässt uns von der Provence träumen.

Von der Kokosnuss über Aloe Vera bis zur Açaí Beere – Verführerische Düfte beim Rasieren

Auch Wilkinson Sword verwandelt die tägliche Rasur in ein Geruchserlebnis und versetzt die Damenrasierer-Serie Intuition mit besonderen Duftnoten. Der Sensitive Care Rasierer, angereichert mit Aloe Vera, Vitamin E und Pro Vitamin B5, versprüht einen sanften Duft, der die Rasur noch entspannter werden lässt. Für alle, die sich etwas mehr Abwechslung in den Duftnoten wünschen, gibt es das Intuition Variety Pack: Hier warten gleich drei Intuition-Klingen darauf, ausprobiert zu werden. Die Intuition Ultra Moisture Klinge pflegt die Haut mit Shea Butter während der Rasur intensiv und hinterlässt einen sanften, natürlichen Duft bei jedem Zug.

Die Klinge des Intuition Dry Skin macht Lust auf den nächsten Sommerurlaub: Dank Kokosmilch und Mandelöl duftet der Rasierer herrlich nach warmer Sommerluft wie in der Karibik. Die Island Berry-Klinge lässt uns hingegen von exotischen Abenden an der Copacabana träumen, denn sie sorgt durch den enthaltenen Açaí Beeren-Extrakt für ein fruchtig-frisches Rasurerlebnis.

Wer die verschiedenen Düfte vor dem Kauf testen möchte, kann dank der neuen Scratch & Sniff Sticker am Verkaufsregal die jeweiligen Duftnoten direkt im Drogeriemarkt ausprobieren.

Der Intuition – mehr als nur ein Rasierer

Neben seinem besonderen Duft sorgt der Intuition für perfekt gepflegte Haut – und spart gleichzeitig Zeit, denn Rasierschaum ist nicht nötig. Das Geheimnis liegt im einzigartigen Hautconditioner, der den Klingenkopf umgibt. Der cremige Schaum lässt die Klinge leicht und sicher über die Haut gleiten und macht Rasiergel und -schaum überflüssig. Ausgestattet mit vier Klingen und integrierten Schutzbügeln, passt sich der Rasierer perfekt den Konturen des weiblichen Körpers an.

Die Intuition Clampacks Sensitive Care, Dry Skin und das Variety Pack sind seit Mai 2017 erhältlich

