Exklusiv bei Flaconi: Oral Care Set von STOP THE WATER WHILE USING ME!

Gemeinsam mit Flaconi.de, dem deutschen Premium Onlineshop für internationale Parfüm-, Make-up- und Kosmetikmarken präsentiert die Naturkosmetik-Marke ab dem 08.Mai ein exklusives Oral Care Set für die nachhaltige Zahnpflege. Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Die Naturkosmetik-Marke STOP THE WATER WHILE USING ME! trägt den Appell zum Wassersparen im Namen und möchte dazu beitragen, behutsam mit dem kostbaren Gut umzugehen. Das Duo aus der neuen All Natural Bamboo Toothbrush und der Wild Mint Toothpaste wird im praktischen Mini-Beutel als Set für unterwegs erhältlich sein.

Natürliche Zahnreinigung ist längst kein Trendthema mehr. „Nach Fluorid, Mikroplastik und Co. gehört die Zahnpflege auf natürlicher, umweltschonender Basis glücklicherweise längst zum Alltag“, so Kaya-Line Knust, Geschäftsführerin von STOP THE WATER WHILE USING ME!. Genau hier setzt die Hamburger Marke an: Die All Natural Wild Mint Toothpaste reinigt dank des hohen Meersalzanteils auf ganz natürliche und umweltschonende Art die Zähne und beugt zusätzlich der Bildung von Karies vor. Zugleich stärken und festigen Extrakte aus Myrrhe, Grüntee, Pfefferminze und Salbei das Zahnfleisch. Die subtile Note der wilden Minze macht das Zähneputzen zum anregenden Erlebnis. Und weil Nachhaltigkeit nicht bei der Wahl der richtigen Zahnpasta endet, ergänzt die Marke ihre Range um die formschöne All Natural Bamboo Toothbrush aus nachwachsendem Rohstoff. Durch ihre ungewöhnlichen schwarzen Borsten und ihr reduziertes Design macht sie sich nicht nur gut im heimischen Badezimmer, sondern erinnert ganz nebenbei noch ans Wassersparen. Das Set aus Zahnbürste und Zahnpasta im praktischen Mini-Beutel aus Baumwolle für unterwegs, ist ab 08.05. zum Launch exklusiv auf Flaconi.de für UVP 13,90€ erhältlich.

„Wir freuen uns mit der innovativen Naturkosmetik-Marke STOP THE WATER WHILE USING ME!, die durch tolles Design und ein nachhaltiges Konzept überzeugt, exklusiv zu kooperieren. Unsere Flaconi Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit das Oral Care Set vor dem offiziellen Markteintritt zu erwerben“, so Thomas Faschian, CCO Flaconi GmbH.

Über STOP THE WATER WHILE USING ME!

STOP THE WATER WHILE USING ME! ist ein Produkt der Hamburger T.D.G. Vertriebs GmbH und Co. KG. und gilt als erste Naturkosmetik-Serie mit klarem ökologischen Appell zum Wassersparen. Das stark reduzierte Verpackungsdesign ruft auf sympathische und lässige Art in Erinnerung, wie leicht es sein kann, sich im Alltag umweltbewusst zu verhalten. Zudem unterstützt das Label mit ihrer Initiative GOOD WATER PROJECTS weltweit intelligente Projekte zum Wasserschutz und zur Trinkwassergewinnung. Die komplette Pflegeserie aus Shampoos, Seifen, Duschgels uvm. besteht zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen, wird ohne synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe hergestellt, enthält keine Silikone, Paraffine oder andere Rohstoffe auf Mineralöl-Basis und ist vollständig biologisch abbaubar.

(Quelle/Bilder: Flaconi GmbH)