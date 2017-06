Pflegelinie CocoBaba von Emma Heming Willis

Flaconi.de, der deutsche Premium Onlineshop für internationale Parfüm-, Make-up- und Kosmetikmarken, launcht als erste Onlineparfümerie die Pflegelinie CocoBaba von Emma Heming Willis. Die Beautyserie auf der Basis rohen Kokosnussöls, mit einer speziellen Anti-Dehnungsstreifen-Rezeptur, besteht aus den drei aufeinander abgestimmten Produkten Coconut Body Oil, Coconut Body Butter Mousse sowie Coconut Oil Scrub und ist ab sofort auf Flaconi.de erhältlich. Im Rahmen der Kampagnenproduktion im Flaconi NEO hair & beauty spricht Emma Heming Willis, Ehefrau des Schauspielers Bruce Willis sowie Mutter der gemeinsamen Töchter Mabel Ray und Evelyn Penn, über die Entstehung ihrer eigenen Pflegeserie CocoBaba und die Kooperation mit dem Premium Onlineshop Flaconi.

„Wir freuen uns sehr Flaconi, die online Beauty Destination in Deutschland, als neuen Vertriebspartner für unsere Produktlinie gewonnen zu haben. Teil des internationalen Markenportfolios zu sein und mit einem emotionalen Einkaufserlebnis Kunden zu begeistern, scheint wie geschaffen für unsere Marke“, so Emma Heming Willis.

Während ihrer ersten Schwangerschaft stellte Emma Heming Willis fest, dass viele hochwertige Produkte nicht mehr ihren Erwartungen entsprachen. Während und nach der Schwangerschaft wird die Haut stark beansprucht. In dieser Zeit bedarf es einer reichhaltigen Pflege. Sie beschloss, „back to basics“ zu gehen und berief sich auf das Allheilmittel aus ihrer Kindheit: Kokosnussöl. Dieses Beauty-Geheimnis aus der Natur in der Lebensmittelabteilung im Supermarkt zu suchen, entsprach nicht ganz den Vorstellungen einer Kosmetikliebhaberin. Auch ein vergleichbares Produkt war nicht zu finden. Der Wunsch nach einer eigenen Pflegelinie war geboren.

In der Zusammenarbeit mit Spezialisten wurde die hochwirksame Pflegelinie CocoBaba mit natürlichem Kokosnussöl entwickelt und in Deutschland produziert. Die Namensfindung gestaltete sich leicht. „Coco“ bezieht sich auf den Hauptbestandteil des Produkts und „Baba“ auf den Kosenamen, den Bruce und Emma sich vor Jahren gaben.

„Wir sind sehr stolz darauf, CocoBaba von Emma Heming Willis in Deutschland als einzige Onlineparfümerie vertreiben zu dürfen. Alle Flaconi Kundinnen und Kunden können sich ab sofort auf die dezent duftende und hochwirksame, kokosölbasierte Pflegelinie von CocoBaba freuen. Weitere Beauty-Neuheiten der Marke sind schon in Planung, auf die wir gespannt sein dürfen“, so Thomas Faschian (CCO Flaconi).

5 gute Gründe CocoBaba in den eigenen Beauty-Alltag zu integrieren

Reines Kokosnussöl 100% vegan clean – frei von Silikonen, Parabenen und Mineralölen Non GMO – ohne Einsatz genetischer Modifikationstechniken Made in Germany

Über CocoBaba

CocoBaba GmbH ist Hersteller einer rein veganen Pflegelinie die auf natürlichem Kokosnussöl basiert. Die reichhaltige Beautyserie umfasst aktuell drei Produkte Coconut Body Oil, Coconut Body Butter Mousse und Coconut Oil Scrub. Diese bauen aufeinander auf, entfalten ihre Pflegewirkung jedoch auch bei individueller Anwendung. Die in Deutschland hergestellte Linie ist frei von Parabenen, Mineralölen und Silikonen und verwendet NON GMO (nicht gentechnisch modifizierte Organismen). Der Hauptsitz der CocoBaba GmbH ist in Hamburg. Mehr unter www.cocobabamom.com und auf www.flaconi.de

(Bildcredit: Flaconi.de / Packshotcredit: überFlaconi PR)