Yon-Ka Paris – Kosmetik auf höchstem Niveau

Die 1954 kreierte Marke Yon-Ka gilt als Vorreiter der phytoaromatischen Pflege und erfreut sich großer Beliebtheit u.a. in Frankreich, Irland und den USA. So ist z.B. Angelina Jolie bereits Fan der Produkte von Yon-Ka Paris. Yon-Ka vereint Natur, Wissenschaft, Wirksamkeit, Wohlbefinden und Qualität. In perfekter Synergie enthalten die Produkte das Wertvollste, was die Natur zu bieten hat: Pflanzenöle, Vitamine, Peptide, marines Kollagen, Hyaluronsäure und weitere natürliche Inhaltsstoffe, um auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Haut einzugehen.

Das Herzstück bildet die Yon-Ka Quintessence, eine Kombination aus 5 ätherischen Ölen (Rosmarin, Lavendel, Geranium, Thymian und Zypresse), die in 70 % aller Yon-Ka Produkte enthalten sind. Sie sorgt zum Einen für den typischen, sanft-mediterranen Duft, zum Anderen hat sie hautverschönernde, klärende, ausgleichende und festigende Wirkung. Auch Schwangere und stillende Frauen können bedenkenlos diese Pflege verwenden, da die ätherischen Öle präzise dosiert sind.

Die Yon-Ka Paris Pflegeprodukte sind deutschlandweit über den Onlineshop des Youthful Institutes München erhältlich (www.youthful-institut.de/shop/). Zuverlässige und schnelle Lieferung gehört ebenso zum Service, wie ein Extra von 3 Produktproben bei jeder Bestellung. Wer unsicher ist, welche Produkte für den eigenen Hauttyp die passenden sind, der kann gerne das Youthful Institut für eine persönliche, kostenfreie Beratung kontaktieren (Tel.: 089 82 95 98 88, info@youthful-institut.de)

Die Top 3 Yon-Ka Produkte für die kalte Jahreszeit

1. Lotion Yon-Ka

Dieses Pflegespray ist ein regelrechtes Schönheitstonikum, ein „Must-Have“ im täglichen Beautyritual. Diese alkoholfreie Lotion erfrischt, tonisiert und klärt die Haut. Sie bereitet sie optimal auf die nachfolgenden Pflegeprodukte vor. Die phytoaromatische Wirkung der Yon-Ka Quintessence wirkt auf den gesamten Körper sowie auf die Sinne. Erhältlich in 2 Versionen – für die normale bis fettige Haut und für die trockene, empfindliche Haut.

Beauty-Tipp: Trockene Büroluft? Besprühen Sie sanft das Gesicht tagsüber als erfrischenden Schleier über das MakeUp. 200 ml / 28 €

2. Masque N°1

Diese intensiv feuchtigkeitsspendende Gelcreme-Maske mit Repair-Wirkung ist geeignet für jede feuchtigkeitsarme, strapazierte Haut. Imperata cylindrica, Aloe Vera und pflanzliches Glycerin spenden der Haut Feuchtigkeit. Jojoba, Sandelholz und Philodendron haben reparierende Wirkung und schützen vor Feuchtigkeitsverlust. Bisabolol wirkt beruhigend auf die gereizte Haut. Ätherische Öle aus Rose und Jasmin sorgen für den delikat floralen Duft. Aufgetankt mit neuer Frische erscheint die Haut umgehend glatter, zarter und praller.

Beauty-Tipp: Verwenden Sie die Yon-Ka Masque N°1 als Over-Night-Treatment. Dünn aufgetragen als Nachtpflege auf die gereinigte Haut ist Ihre Haut am nächsten Morgen sichtbar entspannt. 50 ml / 42 €

3. Yon-Ka Serum

Das Yon-Ka Serum ist die ideale SOS-Pflege mit Repair-Wirkung bei strapazierter Haut. Ein wahres Energiekonzentrat! Yon-Ka Serum enthält feine und natürliche, vitamingeladene Getreidekeimöle. Dank seiner nährenden und regenerierenden Wirkung lässt es jede müde Haut im Falle einer Unterversorgung oder einem Formtief wieder strahlen. Die Haut gewinnt neue Geschmeidigkeit, Spannkraft und Vitalität. Fältchen und Linien werden gemindert und deren Bildung vorgebeugt. Ein paar Tropfen reichen pro Anwendung. Dank seiner geschmeidig leichten Textur ist die Haut optimal versorgt ohne überladen zu sein. Es eignet sich daher auch für alle Hauttypen: von der trockenen bis zur fettigen Haut jeden Alters.

Beauty-Tipp: Wenn die Haut empfindlich und gestresst auf austrocknende Heizungsluft reagiert, verhilft dieses Serum über Nacht zu einer beruhigten, ausgeglichenen Haut. 15 ml / 48 €

Exklusive Hydralessence Gesichtsbehandlung im Youthful Institut München

Die Hydralessence-Gesichtsbehandlung ist eine hochwirksame, intensive Pflege für jede feuchtigkeitsarme Haut. Ob oberflächlicher oder tiefschichtiger Feuchtigkeitsmangel, diese Behandlung nach der Methode Yon- Ka Paris besänftigt die Haut, macht sie geschmeidig und verleiht ihr eine neue Ausstrahlung. Sie eignet sich

auch als Repair-Behandlung bei strapazierter Haut. Fühl- und sichtbare Wirkung sind garantiert!

Nach der Abreinigung werden im Laufe einer Stunde die hochwirksamen Yon-Ka Pflegeprodukte und Konzentrate nacheinander in die Haut einmassiert. Die exklusive Youthful Gesichtsmassage mit Druckpunkten ist nicht nur sehr entspannend, sondern wirkt sich auch positiv auf Verspannungen im Kieferbereich und Nacken aus. Dank doppelter Feuchtigkeitsmaske ist Hydralessence die passende Gesichtsbehandlung, wann immer Ihre Haut nach Feuchtigkeit dürstet. Fruchtextrakte machen sie geschmeidig, Fältchen und feine Linien werden reduziert, die Haut fühlt sich prall, frisch und herrlich zart an.

Besonderes Highlight ist die tonisierende nach Cassis duftende Gesichtsmaske. Intensiv feuchtigkeitsspendend pflegt sie, hinterlässt einen strahlenden Teint und ein angenehmes Frischegefühl auf der Haut. 60 min / 72 €

(Quelle: SPAworld / Bilder: Youthful)