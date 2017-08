ARDELL – Held der Wimpern-Welt

Bambi-Blick gepaart mit Statement-Augenbrauen? Wer von Mutter Natur nicht mit langen Wimpern und dichten Brauen gesegnet wurde, darf ein wenig nachhelfen. Seit mehr als 40 Jahren vertrauen Beauties, Profis und Promis in den USA der unangefochtenen Nummer 1 bei falschen Wimpern: ARDELL. Die Marke bietet mit handgeknoteten Echthaarwimpern in über 150 verschiedenen Varianten für jede Augenform und jeden Anlass das passende Wimperntuning. Die Palette an Wimpernbändern und Wimpernbüscheln reicht vom dezent-natürlichen bis zum glamourösen Laufsteg-Look. Seit 2017 ist ARDELL auch auf dem deutschen Markt erhältlich – mit Riesenerfolg! Binnen weniger Monate avancierten die Produkte von ARDELL zum Bestseller bei dm und Douglas. Doch was macht sie eigentlich so besonders?

Falsche Wimpern gelten oft als Königsdisziplin des Eye-Make-ups – die Annahme: Nur mit viel Mühe, Zeit und Fingerspitzengefühl landen die falschen Wimpern auch an der gewünschten Stelle. ARDELL ist es mit der Kombination aus einfacher Handhabung und ausgezeichneter Premium-Qualität gelungen, aus der Pflicht eine Kür zu machen. Die Anpassung und Anbringung der falschen Wimpern von ARDELL gelingt einfach jedem! Sie lassen sich leicht greifen und fühlen sich dennoch weich und anschmiegsam an – wie die eigenen Wimpern, nur besser. Wer gerne Hilfe beim Ankleben der Wimpern hätte, kann auf den Profi-Applikator ARDELL Dual Applicator mit Pinzetten-Ende und gebogener, praktischer Spitze zurückgreifen. Noch mehr Grund zum Freuen: Das Wimpern-Wunder hält besonders lange – den ganzen Tag und die ganze Nacht – und kann nach gründlicher Reinigung bis zu zehn Mal wiederverwendet werden.

Natürliche Wimpernpracht: Dezente Veränderung mit großer Wirkung

Falsche Wimpern müssen nicht immer dramatisch aussehen. Es lassen sich auch sehr natürliche Looks kreieren, die mehr Ausdruck schenken ohne aufdringlich oder künstlich zu wirken – perfekt für das Tages-Make-up oder als Business-Look. Besonders beliebt für diesen Style sind die ARDELL Wispies: Sie sind quer geknotet und ahmen das Wachstum der Naturwimpern nach.

Bei dm (auch online) erhältlich: ARDELL Demi Wispies 5,95 €* Delux Doppelpack ARDELL Natural 110 Black,

inkl. DUO Wimpernkleber und Applikator 14,95 €* Bei Douglas (auch online) erhältlich: ARDELL Natural Lashes DEMURE Black inkl. DUO Wimpernkleber 7,99 €* ARDELL DUO Wimpernkleber 9,99 €* ARDELL Dual Applikator 8,99 €*

Katzenaugeneffekt: Next-Level-Lashes durch effektvolle Positionierung

Wenn es etwas verschmuster sein darf, eignen sich die etwas kürzeren akzentuierenden Wimpernbänder von ARDELL ACCENT, die am äußeren Rande des Auges angebracht werden. Dadurch entsteht ein raffinierter Katzenaugeneffekt, der den Blick sofort wacher und verführerischer wirken lässt.

Exklusiv bei Douglas (auch online) erhältlich: ARDELL Accent Lashes 305 Black inkl. DUO Wimpernkleber 7,99 €* ARDELL Accent Lashes 318 Black inkl. DUO Wimpernkleber 7,99 €*

Glamour pur: Wimpern der Superlative für den großen Auftritt

Einen phänomenalen Augenaufschlag verleihen lange und voluminöse falsche Wimpern- intensiv, edgy und glamourös: Diese falschen Wimpern von ARDELL bieten ein dramatisches Finish des Abend-Make-ups.

Exklusiv bei Douglas (auch online) erhältlich: ARDELL 107 Black inkl. DUO Wimpernkleber 7,99 €* ARDELL Wispies inkl. DUO Wimpernkleber 7,99 €* ARDELL Edgy Glam 406 inkl. DUO Wimpernkleber 9,99 €*

*unverbindliche Preisempfehlung

(Quelle/Bilder: Beauty and More BaM GmbH)