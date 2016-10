ebelin Professional Make-up Artist-Pinsel für Profis

Internationale Top-Visagisten und Make-up-Artists sind davon überzeugt, dass jedes Make-up nur so gut ist, wie Pinsel und Co. Auch das Expertenteam von ebelin Professional weiß schon längst, dass der perfekt Look nur mit dem richtigen Pinsel gelingen kann. Mit neuen und hochwertigen Highlight Produkten feiert die neue, luxuriöse Profi-Linie „Make-up Artist“ ihr Debüt. Einfach unverzichtbar für jedes Beauty-Case und der beste Weg, um aus dir einen professionellen Make-Up-Artist zu machen.

ebelin Professional Make-up Artist Contouring-Pinsel

Das breite, fest gebundene Pinselhaar ist ideal zum Definieren prägnanter Gesichtskonturen mit flüssigen und pudrigen Konsistenzen. Der Contouring-Pinsel ist ein Profi-Tool für einen fantastisch modellierten Teint. Ideal anzuwenden mit flüssigen oder pudrigen Make-ups zur Akzentuierung der Gesichtskonturen, wie der Wangenknochen oder der Nasenpartie. Der Pinsel lässt sich nach Bedarf mit einem milden Shampoo reinigen. Anschließend leicht abtupfen und an der Luft trocknen lassen.

ebelin Professional Make-up Artist Contouring-Pinsel 1 Stück kostet 5,95 Euro

ebelin Professional Make-up Artist Duo-Lidschattenpinsel

Der Duo-Lidschattenpinsel ist ein Profi-Tool, das zwei Augenpinsel-Klassiker in sich vereint. Mit dem abgerundeten Pinselhaarschnitt gelingt ein großzügiges Auftragen von pudrigem Lidschatten auf dem beweglichen Lid, eine präzise Definierung der Lidfalte und das Setzen von Highlights unter den Augenbrauen. Der ovale Stufenhaarschnitt ermöglicht das sanfte Verblenden von Übergängen. Ideal anzuwenden mit Puder-Lidschatten oder Highlighter-Puder.

ebelin Professional Make-up Artist Duo-Lidschattenpinsel 1 Stück kostet 3,95 Euro

ebelin Professional Make-up Artist Flat Kabuki

Mit Foundation, Kompakt- oder Mineralpuder für eine ebenmäßige Grundierung, mit Rouge und Bronzer für einen frischen Teint oder mit Kontur- und Highlighter-Puder für modellierte, akzentuierte Gesichtspartien. Der Flat Kabuki ist ein multifunktionales Profi-Tool. Ideal anzuwenden mit Foundation, Kompakt- und Mineralpuder, mit Rouge und Bronzer oder mit Kontur- und Highlighter-Puder.

ebelin Professional Make-up Artist Flat Kabuki 1 Stück kostet 7,95 Euro

ebelin Professional Make-up Artist Highlighter-Pinsel

Zum Auftragen und Verblenden von Highlighter auf Wangenknochen, Stirn, Nase, Lippenbogen, inneren Augenwinkeln und Dekolleté. Die Styling-Must-haves: Highlighter-Puder zum Akzentuieren des Gesichts und Kontur-Puder zum Modellieren kleinerer Gesichtspartien. Der Highlighter-Pinsel ist das Profi-Tool für einen wunderbar zarten Glow. Ideal anzuwenden mit Highlighter- oder Konturpuder.

ebelin Professional Make-up Artist Highlighter-Pinsel 1 Stück kostet 5,95 Euro

ebelin Professional Make-up Artist Make-up Blender

Mit der geraden Seite lässt sich Make-up großflächig auftragen. Zum Highlighten und Konturieren von Gesichtspartien eignen sich die abgeschrägten Seiten. Ideal anzuwenden mit flüssigen und cremigen Make-ups, Highlightern und Konturprodukten. Für ein besonderes ebenmäßiges Ergebnis den Make-up Blender vor der Verwendung mit Wasser leicht anfeuchten. Latexfrei. Vegan.

ebelin Professional Make-up Artist Make-up Blender 1 Stück kostet 3,95 Euro

ebelin Professional Make-up Artist Stippling-Pinsel

Für ein natürliches Finish ohne Maskeneffekt. Der gerade Schnitt und das locker gebundene Pinselhaar nimmt das Make-up optimal auf. Durch feinstes, längeres Synthetikhaar werden flüssige oder cremige Texturen ideal aufgenommen. Das dichte, kürzere Naturhaar ist perfekt zum sanften Einarbeiten und Verblenden. Der Stippling-Pinsel ist das Profi-Tool für einen natürlichen Look. Ideal anzuwenden mit Foundation, Mineral-Make-up, Puder, Rouge oder Bronzer.

ebelin Professional Make-up Artist Stippling-Pinsel 1 Stück kostet 6,95 Euro

(Quelle/Bilder: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG)