lavera „Red Carpet“ Make-up Look – Dunkle Katzenaugen und aufregende Lippen

Das Ende des Jahres muss gebührend gefeiert werden: Zeit also sich in diesem Jahr nochmal richtig herauszuputzen und einen glamourösen Auftritt hinzulegen. Hierfür setzt lavera Naturkosmetik auf den „Red Carpet“ und den „Smokey Eyes“ Make-up Look. Dunkle Katzenaugen oder aufregende Lippen passend zu Weihnachten und/oder Silvester.

„Smokey-Eyes“ versprechen nicht nur einen verführerischen Blick, sondern sind sexy, verrucht und nach wie vor schwer angesagt. Doch Smokey Eyes sind nicht gleich Smokey Eyes – der Look lässt sich je nach Anlass variieren. Hierbei werden die Lider nicht in ein tiefes Schwarz getaucht, sondern durch verwischte Lidstriche nur zart smokey geschminkt. Ein ebenmäßiger Teint und dezente Lippen runden den auffallenden Look ab. Darf’s ein bisschen Glamour sein? Dann sind verführerisch rote Lippen und ein charmant geschwungener Lidstrich genau das Richtige für einen glanzvollen Auftritt mit dem „Red Carpet“ Look. Goldener Lidschatten, definierter Eyeliner und knall-rote Lippen verleihen dem blassen Winterteint frischen Glow und verzaubern jedes Gesicht zum absoluten Hingucker.

STEP-BY-STEP SCHMINKANLEITUNG

lavera colour cosmetics Red Carped Look

Darf’s ein bisschen Glamour sein? Dann sind verführerisch rote Lippen und ein charmant geschwungener Lidstrich genau das Richtige für einen glanzvollen Auftritt auf dem roten Teppich!

TEINT

Nude Effect Make-up Fluid

STEP 1: Um auf dem roten Teppich makellos strahlen zu können, ist vor allem eins wichtig: ein ebenmäßiges Hautbild. Die Natural Liquid Foundation ist mit ihrem Halt von bis zu 10 Stunden dafür genau richtig. Tragen Sie die Foundation mit den Fingern auf Stirn, Wangenknochen, Nasenrücken und Kinn auf und verteilen Sie sie gleichmäßig.

Natural Concealer und Fine Loose Mineral Powder

STEP 2: Der Concealer wird unterhalb des Auges sanft eingeklopft, um Augenschatten auszugleichen. Ein Hauch transparentes Fine Loose Mineral Powder mattiert und fixiert das Make-up für extra langen Halt.

Mousse Blush Classic Nude 01

STEP 3: Das Mousse Blush in der Nuance Classic Nude 01 mit den Fingern auf die Wangen auftragen und sanft einmassieren. Es verschmilzt augenblicklich mit der Haut und setzt seidig-zarte Akzente auf die Wangen. Durch einen wiederholten Auftrag kann wunderbar mit der Farbintensität gespielt werden.

EYES

Beautiful Mineral Eyeshadow Golden Copper 25 Soft Eyeliner – Golden Brown 04

STEP 4: Für das glamouröse Augen Make-up den Beautiful Mineral Eyeshadow Golden Copper 25 auf das gesamte bewegliche Lid sowie am unteren Wimpernkranz auftragen. Anschließend den Soft Eyeliner Golden Brown 04 das untere Lid auftragen.

Liquid Eyeliner Black 01 und Endless Definition Mascara

STEP 5: Für einen perfekten Lidstrich den Liquid Eyeliner Black 01 mit dem Applikator dicht am Wimpernkranz vom inneren bis zum äußeren Augenwinkel eine Linie ziehen. Den Lidstrich am äußeren Augenwinkel zu einer feinen Spitze auslaufen lassen. Tuschen Sie mit der Endless Definition Mascara erst großzügig den Wimperansatz und ziehen Sie das Bürstchen danach in einer Zick-Zack Bewegung bis in die Wimpernspitzen.

Eyebrow Styling Gel und Eyebrow Pencil 01

STEP 6: Schöne Augenbrauen geben dem Gesicht Ausdruck und Kontur. Dazu mit dem Bürstchen des Eyebrow Styling Gels die Brauen in Wuchsrichtung bürsten. Kleine Lücken mit dem Eyebrow Pencil Brown 01 oder Blond 02 auffüllen. Abschließend die Härchen nochmal in Wuchsrichtung bürsten, um die Farbe natürlich zu verblenden.

LIPS

Beautiful Lips Colour Intense – Matt’n Red 27

Soft Lipliner Red 03

STEP 7: Nach wie vor unwiderstehlich: knall-rote Lippen. Damit der Lippenstift nicht verläuft und der verführerische Kussmund möglichst lang erhalten bleibt, ist ein Lipliner unverzichtbar. Definieren Sie mit dem Soft Lipliner Red 03 Ihre Lippen, indem Sie akkurat an der Lippenkontur entlang fahren. Besonders wichtig ist, dass das Lippenherz exakt betont wird. Zum Schluss die Lippen mit dem Beautiful Lips Colour Intense Matt’n Red 27 komplett ausfüllen und auf zum roten Teppich!

(Quelle/Bilder: Laverana GmbH & Co. KG)