lavera „Smokey Eyes“ Make-up Look – sexy, verrucht und schwer angesagt

Das Ende des Jahres muss gebührend gefeiert werden: Zeit also sich in diesem Jahr nochmal richtig herauszuputzen und einen glamourösen Auftritt hinzulegen. Hierfür setzt lavera Naturkosmetik auf den „Red Carpet“ und den „Smokey Eyes“ Make-up Look. Dunkle Katzenaugen oder aufregende Lippen passend zu Weihnachten und/oder Silvester.

„Smokey-Eyes“ versprechen nicht nur einen verführerischen Blick, sondern sind sexy, verrucht und nach wie vor schwer angesagt. Doch Smokey Eyes sind nicht gleich Smokey Eyes – der Look lässt sich je nach Anlass variieren. Hierbei werden die Lider nicht in ein tiefes Schwarz getaucht, sondern durch verwischte Lidstriche nur zart smokey geschminkt. Ein ebenmäßiger Teint und dezente Lippen runden den auffallenden Look ab. Darf’s ein bisschen Glamour sein? Dann sind verführerisch rote Lippen und ein charmant geschwungener Lidstrich genau das Richtige für einen glanzvollen Auftritt mit dem „Red Carpet“ Look. Goldener Lidschatten, definierter Eyeliner und knall-rote Lippen verleihen dem blassen Winterteint frischen Glow und verzaubern jedes Gesicht zum absoluten Hingucker.

STEP-BY-STEP SCHMINKANLEITUNG

lavera colour cosmetics Smokey Eyes Look

TEINT

2-in-1 Compact Foundation

STEP 1: Die Grundlage dieses Looks ist ein möglichst ebenmäßiger Teint. Hierzu mit der 2-in-1 Compact Foundation das Gesicht ebenmäßig grundieren.

Mineral Sun Glow Powder Golden Sahara 01

STEP 2: Zum Konturieren des Gesichtes tragen Sie das Mineral Sun Glow Powder Golden Sahra 01 unter den Wangenknochen, entlang der Schläfen und seitlich entlang der Nase von der Nasenwurzel ausgehend bis hin zur Nasenspitze auf. Anschließend gut verblenden. Die Bereiche werden auf diese Weise optisch zurück genommen und wirken schmaler.

Soft Glowing Highlighter Golden Shine 03

STEP 3: Die Gesichtspartien, die optisch hervorgehoben werden sollen, werden mit dem Soft Glowing Highlighter betont. Dazu die Nuance Golden Shine 03 oberhalb des Jochbeins und auf den Nasenrücken sanft auftupfen und verblenden.

EYES

Beautiful Mineral Eyeshadow Palette Smokey Eyes 01

STEP 4: Die Augen werden in einem soften Smokey Eyes Stil geschminkt. Hierbei werden die Lider nicht in ein tiefes Schwarz getaucht, sondern durch verwischte Lidstriche nur zart smokey geschminkt.

Dazu als Erstes den Anthrazit-Ton der Beautiful Mineral Eyeshadow Palette Smoky Grey 01 auf das bewegliche Lid und den unteren Wimpernkranz auftragen. Zeichnen Sie nun mit dem Soft Eyeliner Black 01 den oberen und unteren Wimpernkranz nach. Verblenden Sie die Linien mit einem Pinsel, sodass ein softer Lidstrich entsteht.

Deep Darkness Mascara

STEP 5: Die Deep Darkness Mascara mit mystischem Tiefenschwarz schenkt den Wimpern unwiderstehliche Farbtiefe. Tuschen Sie zunächst den Wimpernansatz in kleinen Zickzack-Bewegungen und ziehen Sie das Bürstchen dann bis in die Wimpernspitzen durch.

LIPS

Beautiful Lips Brilliant Care – Frosty Champagne 01

STEP 6: Da beim Smokey Eyes Look die Augen stark betont werden, bleiben die Lippen etwas dezenter. Tragen Sie zum Abschluss des Looks den Beautiful Lips Brilliant Care in der Farbe Frosty Champagne 01 auf die Lippen auf.

(Quelle/Bilder: Laverana GmbH & Co. KG)