Make-Up-Artist Ausbildung an der BENI DURRER ACADEMY

Die Ausbildung zum Make-Up-Artist an der BENI DURRER ACADEMY ist eine intensive Vollzeit-Ausbildung und dauert nur sieben Wochen. Das fundierte 360° Training vermittelt sämtliche Kenntnisse für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Die Ausbildung besteht aus den Modulen Visagismus, Professional Make-up, einem Haarstyling-Training und einer Make-up Master-Class bei internationalen Trainern.

Neben den klassischen Techniken des Visagismus trainieren die Schüler die gesamte Bandbreite moderner Beauty-Make-ups und werden so auf sämtliche multimedialen Anforderungen für Commercials, Fashion, Print, TV und Film vorbereitet. Ergänzend zum fachlichen und handwerklichen Wissen vermitteln Praxiseinsätze sowie die Teilnahme an Foto-Shootings wichtige Einblicke in den Alltag eines Make-up-Artisten. Der Kurs schließt mit einer anerkannten Diplom-Prüfung zum Make-Up-Artist ab.

15 Jahre Erfahrung und internationale Top-Dozenten

Die BENI DURRER ACADEMY gehört zu den führenden Make-up-Schulen Europas. Seit 15 Jahren bieten wir Ausbildungen auf höchstem Niveau. Unser zertifiziertes und staatlich gefördertes Ausbildungssystem ist professionell und praxisorientiert. Sie möchten Make-up-Artist werden, die Ausbildung aber berufsbegleitend absolvieren? Sie sind Visagist oder Friseur und möchten sich durch die Ausbildung zum Make-Up-Artist oder Fashion-Hairstylist auf Profi-Niveau zusätzlich qualifizieren? Ob als berufsbegleitender Wochenkurs, Ein-Tages-Workshop oder als Vollzeitausbildung – mit den modernen Kurs-Modulen der BENI DURRER ACADEMY passen Sie Ihre Ausbildung individuell an Ihre Bedürfnissen an.

Die Ausbildung

montags bis freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr

7 Wochen – 245 Stunden*

inkl. Profi-Pinsel-Set

inkl. Profi-Bürsten-Set

inkl. Schulungsunterlagen

inkl. Übungsmodellen

inkl. Prüfung und Diplom

Finanzierung mittels Ratenzahlung möglich

per Bildungsgutschein – Maßnahmennummer 962 607 2016

Jetzt ab 8.599 €

*Kurs kann auch in 7 einzelnen Wochenmodulen à 5 Tagen absolviert werden.

Anmeldung und Information unter makeupschule@benidurrer.com und Telefon 030 – 210 198 00

(Quelle/Bilder: BENI DURRER)