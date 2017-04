Muttertag mit simplehuman: Der beste Spiegel für die beste Mama!

Am zweiten Sonntag im Mai haben Blumenläden Hochkonjunktur. An keinem anderen Tag im Jahr – nicht einmal am Valentinstag – werden so viele Sträuße verschenkt wie am Muttertag. Doch nicht nur Floristen freuen sich über den Ansturm, auch Süßwarengeschäfte, Parfümerien, Juweliere und nicht zu vergessen die DIY-Läden gehören zu den beliebtesten Anlaufpunkten auf der Suche nach dem passenden Geschenk. Doch Klassiker wie Blumen, Pralinen oder eine gebastelte Karte, die wir schon gefühlt hundert Mal verschenkt haben, sind für eine der wichtigsten Personen in unserem Leben nicht mehr originell genug. Mit unserem Geschenk wollen wir unseren Müttern schmeicheln, sie verwöhnen und ihnen zeigen, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Warum also Jahr für Jahr bei den gleichen, klassischen Geschenken bleiben?

Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit einem Spiegel? Was zunächst nicht sonderlich ansprechend klingt (ein Spiegel erinnert schließlich ganz genau an die vergangenen Jahre), könnte genau das perfekte Geschenk für Ihre Mama sein. Natürlich sprechen wir hier nicht von irgendeinem Spiegel, sondern einem stylischen Beauty-Assistenten für ihr Zuhause. Der neue Sensorspiegel Pro in Roségold von simplehuman (Artikelnr.: ST3011; Preis: 279,99 €) besticht nicht nur optisch durch sein ausgezeichnetes Design (Silber Award in der Kategorie „Home Interior Products / Mirrors“ bei den European Product Design Awards), sondern hat auch technisch einiges zu bieten.

Wie alle Spiegel des Herstellers verfügt er über das tru-lux Lichtsystem, welches das Sonnenlicht simuliert und somit ein farbechtes, natürliches Licht erzeugt. Doch das ist längst nicht alles. Das Licht der Pro-Reihe der Sensorspiegel lässt sich per App steuern. So kann die Farbtemperatur des schummerigen Lieblingsrestaurants Ihrer Mutter exakt auf den Spiegel übertragen werden. Ein Foto der Lichtverhältnisse mit dem Smartphone genügt und schon „berät“ der Spiegel in allen Make-up Fragen. Besonders praktisch ist zudem der kleine Detailspiegel mit einer 10-fachen Vergrößerung, der sich magnetisch in der Mitte des Standspiegels mit 5-facher Vergrößerung befestigen lässt. So werden Feinarbeiten wie der Lidstrich und das Augenbrauenzupfen auch für Mütter zum Kinderspiel.

Wem die Pro Version des Spiegels eine Spur zu technisch ist, kann selbstverständlich auf andere Modelle der Spiegelfamilie zurückgreifen, die in verschiedenen Größen erhältlich sind und über unterschiedliche Vergrößerungen verfügen. So freut sich jede Mama – egal ob appaffin oder klassisch. simplehuman versteht es, Design mit Effizienz zu kombinieren und schafft Produkte, die unseren Alltag erleichtern und gleichzeitig zum Ambiente unseres Zuhauses beitragen. In dieser Hinsicht haben die Sensorspiegel und Mütter einiges gemeinsam. Was wäre also ein besseres Geschenk, als der beste Spiegel für die beste Mama?

Nach dem Motto „tools for efficient living“ bietet simplehuman Alltagsgegenstände, die sich durch Design, Qualität, Funktionalität und Effizienz auszeichnen. Das gesamte Produktportfolio ist in Deutschland im eigenen Onlineshop unter simplehuman.com/de verfügbar. Die hochwertigen Produkte zeichnen sich durch leichte Handhabung und schlichtes, funktionales Design aus.

(Quelle/Bilder: Firefly Communications GmbH)