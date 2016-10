Das perfekte Finish: Puder gibt dem Look den letzten Schliff. Er mattiert den Teint, kaschiert Hautunregelmäßigkeiten und macht das Make-up länger haltbar. Die Bio-Blütenkosmetik-Marke ZUII ORGANIC präsentiert nun zwei neue bezaubernde Powder Foundations. Beide Puder verfügen über 99 % Bio-Anteil und sind nach BDIH/Cosmos Organic zertifiziert. Zudem sind alle der jeweils 10 Farbtöne vegan und basieren – statt auf Talkum oder Mineralien – auf gemahlenen Bio-Blüten.

NEU! LOOSE POWDER FOUNDATION

Herkömmliche Puder sind aufgrund ihrer grobkörnigen Textur bei näherer Betrachtung oder auf Fotos meist deutlich auf der Haut sichtbar. Die leichte Loose Powder Foundation jedoch überzeugt mit ihrer ultrafeinen Textur und verschmilzt perfekt mit dem Teint. Sie reduziert Glanz und minimiert Poren, Fältchen und Hautunreinheiten optisch – für ein leichtes, transparentes Finish und einen natürlich strahlenden Teint. Als besonders hübsche Überraschung befinden sich auf dem Boden der Spiegeldose getrocknete Bio-Rosenblüten. Der Puder kann über dem Make-up oder direkt nach der Pflege aufgetragen werden.

NEU! ULTRA POWDER FOUNDATION

Die Foundation ist reich an Pflanzenextrakten sowie ätherischen Ölen und zaubert selbst bei anspruchsvoller Haut in Sekundenschnelle ein makelloses und samtiges Finish. Zuverlässig werden kleine Makel und selbst ausgeprägte Hautunregelmäßigkeiten abgedeckt, Poren werden optisch verfeinert. Dank der wunderbar seidigen Textur liegt die feuchtigkeitsspendende Foundation leicht auf der Haut – und überzeugt dennoch mit langem Halt und hoher Deckkraft. Die Foundation ist in einer praktischen Spiegeldose erhältlich und dadurch ideal für unterwegs.



ZUII ORGANIC Loose Powder Foundation – 33,45 € UVP

ZUII ORGANIC Ultra Powder Foundation – 36,90 € UVP

Die Powder Foundations von ZUII ORGANIC sind ab Oktober 2016 im Kosmetikstudio erhältlich oder unter www.meentzen.de.

(Quelle/Bilder: concept & communication GmbH & Co. KG)