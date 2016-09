Regulat® Magic Mousse: Perfektes After-Summer-Glow

Mit dem veganen Regulat® Magic Mousse, der neuen Hautpflegeschaum-Sensation mit Magicfaktor aus dem Hause Dr. Niedermaier Pharma, lassen sich die Strapazen des Sommers ganz einfach auf magische Weise wegschäumen! Der sahnig sanfte Feuchtigkeitsboost zaubert in kürzester Zeit eine makellos schöne Haut. Falten werden durch den erhöhten Hyaluronanteil aufgepolstert und Schäden, die durch zuviel Sonneneinstrahlung, falsche Pflege oder Stress entstehen, sagt das Mousse mit seiner Zauberformel, der Regulatessenz, den Kampf an. Diese arbeitet als Allroundtalent und versorgt die Haut mit allem was sie braucht, um wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Lassen Sie sich von dem Magic Mousse mit seidenglatter, magisch makelloser Haut verzaubern!

Der Sommer fordert die Haut ganz schön heraus! Die Sonne erhellt zwar das Gemüt, für die Haut ist zu viel Sonnenbestrahlung allerdings schädlich und führt zu schneller Hautalterung. Sonnenallergie und Sonnenbrand können eine weitere Folge von einem Übermaß an Sonne sein. Daneben gibt es noch weitere Faktoren, die unserer Haut so gar nicht gut tun. Durch die erhöhten Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit wird die Schweißbildung erhöht, was die Haut fettiger macht und die Gefahr für Hautunreinheiten erhöht. Durch das viele Schwitzen und häufiges Duschen verliert die Haut viel Feuchtigkeit die unbedingt wieder ausgeglichen werden muss, damit die Haut gesund, weich und geschmeidig bleibt.

Das ultimative After-Summer-Glow Programm

Das neue Regulat® Magic Mousse ist das perfekte After-Summer-Glow Programm, denn Falten, Hautunreinheiten, Sonnenallergie und Sonnenröte werden wie von Zauberhand verschwinden. Der luxuriöse Feuchtigkeitsschaum mit angenehmem leichtem Duft und massiven Durchfeuchtungs- und Hautregulierungspotential verwöhnt die Haut nach den Sommerstrapazen mit wertvoller Feuchtigkeit und außergewöhnlichen Pflege-Ergebnissen, die man nicht nur spüren, sondern auch sofort sehen kann.

Patentierte Regulatessenz fungiert als Wirkstoff-Taxi

Das Geheimnis für das unvergleichbar weiche Hautgefühl liegt in der multifunktionalen Wirkung der weltweit einzigartigen und patentierten, in Kaskaden fermentierten biologischen Regulatessenz! Diese, wie Magie wirkende, Essenz fungiert als Wirkstoff-Taxi und schleust die hoch- und niedermolekularen Hyaluronsäuren direkt in die tieferen Hautschichten. Das Magic Mousse bereitet die Haut daher auch perfekt auf die kühlere Jahreszeit mit trockener Heizungsluft vor.

Magische Ergebnisse

Bei 20 Probanden wurde nach vierwöchiger Anwendung folgende Ergebnisse gemessen:

46 % mehr Hautfeuchtigkeit, 17 % weniger Pickel und Pusteln, 16 % verbesserte Hautfestigkeit, 10 % mehr Hautelastizität, 15 % mehr Hautglätte, 16 % reduzierte Faltentiefe, 9 % verfeinerte Poren.

Gesunde Schönheit von innen und außen

Für gesunde Schönheit von innen und außen bietet sich ergänzend zu dem Regulat® Magic Mousse Regulatpro® Hyaluron an. Durch die hochwirksame Kombination aus äußerlicher und innerer Anwendung entfaltet sich eine noch nie dagewesene Schönheit und pures Wohlfühlen. Apothekerin und Anti-Aging Expertin Dr. Cordula Niedermaier-May von Niedermaier Pharma: „Das Regulat Magic Mousse und der The Anti Aging Beauty Drink Regulatpro Hyaluron sind unsere aktuellsten Produktentwicklungen. Die Kombination aus unserer patentierten Regulatessenz, welche den Carrier-Effekt besitzt, mit einer hochmelukularen, veganen Hyaluronsäure wirkt sensationell schnell am gesamten Körper. Vor allem im Gesicht merkt man die ‚entfaltende‘ Wirkung bereits nach wenigen Tagen.“

Über Regulat® Beauty:

Das aktuelle Sortiment der veganen Systemkosmetik besteht aus anti aging Lifting Serum, Day Creme und Night Repair Creme (alle 30ml, 49,30 €) anti aging Eye Creme (15ml, 57,40 €), extra rich creme (50ml 59,30 €) und einem Reinigungsduo, bestehend aus Excellent Cleansing Foam (50 und 150ml, ab 11 €) und Energetic Facial Tonic (30 und 150ml, ab 9 €). Regulat Magic Mousse (49,90 €) und Regulatpro® Hyaluron The Anti-Aging-Drink (20x20ml 69,90 €) erweitern das Sortiment. Alle Produkte sind unter www.regulat-beauty.com und in ausgewählten Parfümerien, Kosmetikstudios und Day-Spas erhältlich.

