Xtreme Lashes Faux Mink Bold Color Lashes Launch

Der Düsseldorfer Lash-Stylist Günter Krause ist seit über 15 Jahren in der Beauty-Branche tätig und betreibt das Sunrise Beauty Center. Seit er die amerikanische Marke Xtreme Lashes im Jahr 2006 in Deutschland einführte, spricht man von der Beauty-Innovation des Jahrhunderts. Der Erfolg von Xtreme Lashes ist immens und deshalb kann man sich inzwischen fast überall in Deutschland von geschulten Xtreme Lashes-Designern die Wimpern perfekt tunen lassen. Farbige Wimpern in Volumation Technik appliziert, sind ist ein Traum jeder Frau, denn volle Wimpern machen jung und wenn die Augenfarbe dazu strahlt, ein „Eyecatcher“ par excellant!

„Farbige Wimpern dienen primär dazu, die Augenfarbe zu intensivieren. Wenn man am oberen Augenlid den unteren Wimpernkranz nimmt und farbige Wimpernextension appliziert, die komplementär zur Augenfarbe sind, spiegeln sich die farbigen Wimpern im Auge und bringen es so zum Leuchten. Das ist ein unglaublicher Effekt!“ VIP Lashstylist Günter Krause.

Xtreme Lashes Faux Mink Bold Wimpern in den Farben Auburn, Dark Brown, Emerald Green, Golden Brown, Hot Pink, Saphire Blue und Violett. Perfekt um etwas Farbe in den Winter zu bringen oder auch für einen besonderen Anlass als Hingucker bestens geeignet.

Preise

Neuanlage Volumationtechnik

Naturelle 249 Euro

Mascara 289 Euro

Dramatic 349 Euro

Auffüllpreise Volumationtechnik

nach 2 Wochen 70 Euro

nach 3 Wochen 90 Euro

nach 4 Wochen 115 Euro

nach 5 Wochen 150 Euro

Studiofinder: xtremelashes.info/xtremelashes-studiofinder

(Quelle/Bilder: Neyes Beauty GmbH)