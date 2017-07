CILAMOUR – Aus Liebe zur Wimper

Wenn es um die Liebe geht, denken viele zuerst an Paris. An zwei Liebende, die Hand in Hand an der Seine entlang schlendern und sich, den Eifelturm im Rücken, verliebt tief in die Augen blicken. Ineinander versunken und glücklich. Unzählige Liebespaare haben im Glanz dieser Stadt „Je t’aime“ geflüstert und dem anderen durch einen Augenaufschlag die Tür zu ihrem Herzen geöffnet.

Ein Augenaufschlag sagt mehr als 1000 Worte – denn die Augen sind das Fenster zur Seele: ausdrucksstark, tiefgründig, bewacht von den Wimpern, die sie umrahmen und den Blick des Gegenübers fangen. Ein verführerischer Wimpernschlag kann alles verändern – und genau deshalb wünschen sich Frauen einen atemberaubenden, strahlend schönen Augenaufschlag. Wimpern sind mehr als nur ein Schutz des Auges. Sie sollen voluminös, lang, kräftig und schön sein. Um ohne künstliche Verlängerung nachzuhelfen, sind Wimpernseren in vielen Kosmetiktaschen unverzichtbar geworden. Die neuesten Forschungsergebnisse zu Wimpernseren bündelt nun CILAMOUR – das aus Liebe zur Wimper entwickelt wurde. Ein Wimpernserum für den perfekten Augenblick und ganz im Zeichen der Zeit: natürlich, vegan und effektiv.

Denn: Mancher Augenblick lebt von einem einzigen Wimpernschlag.

Wimpernserum der neuesten Generation

Dank moderner Forschungstechnologien konnten Wissenschaftler neue Einblicke in das Wachstum und die Regeneration von Wimpern gewinnen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse und gepaart mit den Anregungen von AnwenderInnen wurde CILAMOUR entwickelt. Eine neue Art von Wimpernserum: hoch wirkungsvoll und dabei natürlich und vegan. Mit einer zum Patent angemeldeten Formel, die weltweit einzigartig ist. Ein effektives Produkt – speziell für die sensible und empfindliche Augenpartie.

Vegane Rezeptur aller Produkte

Immer mehr Menschen leben vegan und verzichten auch bei ihrer Beauty-Routine auf tierische Produkte. CILAMOUR liegt daher genau im Trend: Wie von THE VEGAN SOCIETY geprüft und bestätigt, sind alle Produkte frei von tierischen Inhaltsstoffen. Sicherheit gibt den AnwenderInnen das zugehörige Vegan-Label: Das international anerkannte und geschützte Qualitätssiegel ist auf dem gesamten Sortiment zu finden.

Kompletter Verzicht auf Hormonderivate

Nicht wenige Wimpernseren setzen auf Hormonderivate, die in den Östrogenhaushalt des Körpers eingreifen. Frei von solchen „Nachbauten“, wählt CILAMOUR auch hier den schonenden Weg. Ohne künstlichen Turbo und mit Natur pur. Für die bewusste Anwenderin, die auf sich achtet.

Effektivität durch Natürlichkeit

Sowohl das Lash Serum als auch das Brow Serum bestehen zu über 99 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Ihre Effektivität erlangen die Produkte aus der Kraft der Natur statt aus künstlichen Zusätzen. Zur Verwendung, wann Sie möchten und solange Sie möchten. Für einen zauberhaften Blick mit atemberaubendem Augenaufschlag – pur, natürlich und schonend.

CILAMOUR LASH SERUM

Natürliches Serum für dichte und lange Wimpern

Das Serum der neuesten Generation unterstützt das Wachstum der Wimpern. Basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen und made in Germany. Effektiv, ohne synthetische Wirkstoffe und vegan. Mit Aktivierungskomplex für ein ideales Zellumfeld und Anti- Aging-Komplex zur Förderung der Wachstumsphase.

Anwendung: Vor der Anwendung einen ölfreien Make-Up-Entferner und/oder einen ölfreien Gesichtsreiniger verwenden. Das Wimpernserum ein- bis zweimal täglich wie einen breiten Lidstrich am Ansatz der oberen Wimpern und etwa einen Milimeter darüber auf die gereinigte Haut auftragen. Anschließend bei der täglichen Pflege sowie Ihrem Augen Make-Up wie gewohnt vorgehen. Tipp: Das Serum auch für die unteren Wimpern verwenden, indem es dort ebenfalls am Wimpernansatz aufgetragen wird.

CILAMOUR LASH SERUM 4 ml 109,00 € 2 ml 79,00 €

CILAMOUR BROW SERUM

Für elegant ausdrucksstarke Augenbrauen

Das Serum der neuesten Generation stimuliert das Wachstum der Augenbrauen von der Wurzel an und hilft, sie mit natürlichen Inhaltsstoffen nachhaltig zu stärken. Basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen und made in Germany. Effektiv, ohne synthetische Wirkstoffe und vegan. Für ausdrucksstarke Augenbrauen mit ungeahnter Fülle.

Anwendung: Vor der Anwendung einen ölfreien Make-Up-Entferner und/oder einen ölfreien Gesichtsreiniger verwenden. Das Augenbrauenserum morgens vor Ihrer Pflegeroutine sowie auf Wunsch abends nach dem Abschminken gezielt auf die trockenen und sauberen Brauen auftragen. Anschließend bei der täglichen Pflege sowie Ihrem Augen Make-up wie gewohnt vorgehen. Tipp: Für optimale Ergebnisse die Augenbrauen zusätzlich mit dem CILAMOUR Primer pflegen. Auf die trockenen und sauberen Brauen auftragen. Anschließend bei der täglichen Pflege sowie Ihrem Augen Make-Up wie gewohnt vorgehen.

CILAMOUR BROW SERUM 5 ml 109,00 €

CILAMOUR PRIMER

Basispflege zur Unterstützung des Lash und Brow Serums

Als reines Pflegeprodukt führt der Primer zu gestärkten, elastischen Wimpern und eindrucksvoll glänzenden Augenbrauen. Mit Hilfe eines speziellen Polymers verleiht er den Wimpern gleichzeitig einen perfekten Schwung. Für die Extraportion Pflege sorgt der Primer dank des besonders wertvollen Marula-Öls, das reich an Antioxidantien ist und entzündungshemmend wirkt.

Anwendung: Den Primer ein- bis zweimal täglich auf die trockenen Wimpern applizieren. Dank der besonders geformten Silikonbürste ummantelt die Textur jede einzelne Wimper ohne Verkleben und Verklumpen. Tipp: Am Tag kann der Primer als pflegende Grundlage für eine Mascara verwendet werden. In der Nacht dient er als reichhaltige Intensivkur für Wimpern und Augenbrauen. Primer auch auf den Augenbrauen verwenden, um sie zu pflegen und ihnen einen sanften Glanz zu verleihen.

CILAMOUR PRIMER 8 ml 29,00 €

CILAMOUR MASCARA

Dekorative Kosmetik, basierend auf neuesten wissenschaftlichen Forschungen

Eine überzeugende Mascara darf in keiner Kosmetiktasche fehlen. Perfekt geeignet für AnwenderInnen des Lash Serums, verleiht die besondere Textur der Mascara auch langen, dichten Wimpern den besonderen Schwung. Dank der speziellen Silikon-Bürste ummantelt die Mascara dabei jede einzelne Wimper ohne Verkleben und ohne Verklumpen. Für ein intensives Schwarz und atemberaubend voluminöse Wimpern.

Anwendung: Mit Hilfe der Silikon-Bürste ist es ein Leichtes, die Mascara gleichmäßig und präzise aufzutragen. Die Bürste am Wimpernansatz der oberen Wimpern ansetzen und mit einer leichten Zick-Zack-Bewegung vom Auge weg zum Wimpernende führen. Tipp: Die Silikonbürste vor dem Auftragen leicht in der Flasche drehen. So verteilt sich die Mascara gleichmäßig auf der Bürste. Dabei Auf- und Ab-Bewegungen der Bürste vermeiden. Auf Wunsch mehrfach wiederholen. Anschließend ebenso an den unteren Wimpern anwenden.

CILAMOUR MASCARA 8 ml 29,00 €

CILAMOUR ist ab Juli 2017 in ausgewählten Parfümerien und Kosmetik-Fachgeschäften sowie online erhältlich.

(Quelle/Bilder: F&W LIFESTYLE AND BEAUTY PR)