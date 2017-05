Florale Farbpracht by ZUII ORGANIC

„Nie ohne Mascara!“, antworten die meisten Frauen, die beim Make-up nach ihrem Must-have-Produkt gefragt werden. Die Mascaras von ZUII ORGANIC sorgen für flexible Wimpern und individuelles Volumen nach Maß.

Flexible, softe Wimpern und maximiertes Volumen

Die ZUII Flora Volume Mascara verdichtet und vervielfältigt die Wimpern und überrascht mit neuer, verblüffender Textur: Die innovative Rezeptur wirkt volumenverstärkend, hält den Schwung der Wimpern über den gesamten Tag – und bewahrt dabei die Zartheit der einzelnen Wimpernhärchen. Dank der einzigartigen Kombination natürlicher Wachse, Aloe Vera, Sheabutter und Damaszener Rose bleibt die natürliche Flexibilität der Wimpern dabei erhalten. In Kombination mit dem innovativen Bürstchen, das mit seiner zarten Spitze auch die feinsten Härchen erfasst und perfekt trennt, wird bereits beim ersten Auftrag ein umwerfendes Ergebnis erzielt. Dank der cremigen, schnell trocknenden Formulierung kann der Look je nach Lust und Anlass individuell intensiviert werden.

Softes Granite für schmeichelnde Augenblicke

Das weiche Schwarz im Farbton Granite setzt die Augen spektakulär in Szene und passt dabei perfekt zu jedem Hauttyp. Wer Schwarz bisher als zu kühl oder hart empfand und deshalb öfter zu braunem Mascara griff, muss mit dem weichen Granite nun nicht mehr auf Schwarz verzichten.

ZUII Flora Mascara Maxi Lash – mit flexibler Bürste für maximale Länge

Für den maximalen Wow-Effekt bedarf es Volumen UND Länge! Um dies zu erreichen, wird vor der ZUII Flora Volume Mascara zunächst die ZUII Flora Mascara Maxi Lash mit flexibler Bürste aufgetragen – sie garantiert maximale Länge, flexible Wimpern und individuelles Volumen nach Maß.

ZUII Flora Volume Mascara in Granite – 23,95 € UVP

ZUII Flora Maxi Lash Mascara in Granite – 19,95 € UVP



ZUII ORGANIC Eye Shadows aus Blütenblättern

Traumhafte Farbakzente: Die Eye Shadows der australischen Trendmarke ZUII ORGANIC basieren auf gemahlenen Blütenblättern in Bioqualität, bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen und stammen aus nachhaltiger Produktion. So sorgen die Lidschatten-Duos und -Quads für natürliche Schönheit – im wahrsten Sinn des Wortes.

Faszinierende Farben auf Blütenbasis

Die talkumfreien Lidschatten von ZUII ORGANIC auf Basis feiner vermahlener Blüten: Edle Rose, verführerischer Jasmin und sanfte Kamille werden ausschließlich mit natürlichen Pflanzenextrakten und Mineralien angereichert – so wie alle Produkte der zertifizierten Naturkosmetikmarke.

Damit sind die Eye Shadows auch für empfindliche Augen und Kontaktlinsenträgerinnen geeignet: Die sanfte Formulierung reizt die Augen nicht, die Farbe liegt leicht auf den Augen und deckt gleichzeitig bereits nach dem ersten Auftragen, strahlt satt und intensiv. Dank der fein gemahlenen Pigmente setzt sich die Farbe nicht in der Lidfalte ab – so bleibt der Look von morgens bis abends perfekt.

Die seidig-matten Farben der Eye Shadow Duos und Eye Shadow Quads sind dabei raffiniert aufeinander abgestimmt. Für jeden Typ und jeden Anlass finden sich die passenden Töne – vom zart-dezenten Frühlingsmix bis hin zu leuchtenden Trendfarben. Während sich mit den hellen Nuancen das bewegliche Lid natürlich-dezent grundieren lässt, werden mit den dunkleren Tönen beispielsweise in der Lidfalte, am Außenwinkel und am unteren Wimpernkranz Akzente gesetzt. Mit dem beiliegenden Applikator lassen sich die Farben großflächig oder punktuell auftragen und sanft verwischen – und dank des integrierten Spiegels bleibt das Augen-Make-up dabei auch unterwegs immer im Blick.

ZUII Eye Shadow einzeln – 21,65 € UVP

ZUII Eye Shadow DUO, erhältlich in 8 Farbkombinationen – 29,95 € UVP

ZUII Eye Shadow QUAD, erhältlich in 8 Farbkombinationen – 44,95 € UVP



ZUII ORGANIC ist im Kosmetikstudio oder unter www.meentzen.de erhältlich.

(Quelle/Produktbilder: concept & communication GmbH & Co. KG / Headerbild: sallina13 unter CC0)